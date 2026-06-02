<h3>\r\nFrau verfolgt und Carabinieri attackiert – Mann in Leifers festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319541_image" \/><\/div>\r\nEr soll eine Frau in Leifers verfolgt und die Carabinieri angegriffen haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frau-verfolgt-und-carabinieri-attackiert-mann-in-leifers-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 27-Jähriger wurde festgenommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nItalien feiert 80 Jahre Republik<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319568_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Italien hat am Dienstag mit einer großen Parade in Rom <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/italien-feiert-80-jahre-republik" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den 80. Jahrestag der Republiksgründung gefeiert.<\/a><BR \/><h3>\r\nGelächter statt Gleichberechtigung – Der Kampf ums Frauenwahlrecht in Italien<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319547_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Karikaturen und satirische Zeichnungen verspotteten einst das Frauenwahlrecht und machten die politischen Forderungen von Frauen lächerlich. Zum 80. Jahrestag des Frauenwahlrechts in Italien lud das Frauenarchiv Bozen die Kunsthistorikerin Emanuela Morganti ein: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/gelaechter-statt-gleichberechtigung-der-kampf-ums-frauenwahlrecht-in-italien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anhand von Karikaturen aus der italienischen Presse zwischen 1848 und 1948 zeigte sie, wie Frauenrechtlerinnen mit Spott, Sarkasmus und Stereotypen delegitimiert wurden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSoldatenfriedhof in Vahrn wird verschenkt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319550_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Viele kennen den österreichisch-deutschen Soldatenfriedhof in Vahrn nördlich des Brixner Krankenhauses von den jährlichen Gedenkfeiern für die im Krieg Gefallenen im November. Wenigen bekannt ist, dass die Friedhofsfläche dem Öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste ÖBPB „Zum Heiligen Geist“ gehört. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/soldatenfriedhof-in-vahrn-wird-verschenkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dieser hat sich nun dazu entschlossen, den Friedhof den Gemeinden Vahrn und Brixen zu schenken.<\/a><BR \/><h3>\r\nLeitartikel: Überlegungen anlässlich des Feiertages<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit Fug und Recht können wir antworten: „Wir sind Tiroler und wurden nie danach gefragt, was wir wollen.“ Zusatz: „Aber vielleicht ist das gerade heute auch besser so.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leitartikel-ueberlegungen-anlaesslich-des-feiertages" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Leitartikel von Chefredakteur Elmar Pichler Rolle.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Weißes Gold“ mit Erfolg selbst veredeln<\/h3>\n\n<video-jw video-id="fqUQDpH7"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Christoph Tribus bewirtschaftet mit seiner Familie auf 1.300 Metern den Hauser Hof in Vellau oberhalb von Algund. Seit 2012 betreibt er zusätzlich seine hofeigene Käserei und produziert verschiedenste Käsespezialitäten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/weisses-gold-mit-erfolg-selbst-veredeln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL durfte den passionierten Bauer auf seinem Hof besuchen und ihm beim „käsen“ über die Schultern schauen.<\/a>