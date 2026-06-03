<h3>\r\n53-jährige Brixnerin stirbt zwei Monate nach Frontalcrash in Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317714_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei Monate nach dem schweren Frontalcrash bei Bozen Nord ist eine 53-jährige Frau aus Brixen gestern ihren schweren Verletzungen erlegen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/53-jaehrige-brixnerin-stirbt-zwei-monate-nach-frontalcrash-im-krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nEinzige Feuerwehrfrau in St. Jakob: „Man muss sich erst beweisen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319874_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr ist reine Männersache? Von wegen! Elisabeth Warasin aus Leifers pfeift auf dieses altmodische Vorurteil und ist seit mehreren Jahren Teil der Freiwilligen Feuerwehr von St. Jakob\/Grutzen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einzige-feuerwehrfrau-in-st-jakob-man-muss-sich-erst-beweisen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><h3>\r\nNasses Südtirol: Größte Regenmengen seit September<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319877_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf die ersten heißen Tage des Jahres folgte in Südtirol eine spürbare Abkühlung: Der Regen brachte die Temperaturen deutlich nach unten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nasses-suedtirol-groesste-regenmengen-seit-september" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin wurden innerhalb von 24 Stunden im Großteil des Landes zwischen 20 und 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen.<\/a><h3>\r\n5.300 Jahre nach seinem Tod: Ötzis Mikrobiom noch aktiv<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319880_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine neue Studie von Eurac Research liefert bislang unbekannte Einblicke in die mikrobielle Welt der Gletschermumie Ötzi. Die Forscher konnten erstmals genauer unterscheiden, welche Mikroorganismen den Mann aus der Kupferzeit bereits zu Lebzeiten begleiteten. Besonders spannend: Selbst 5.300 Jahre nach seinem Tod ist Ötzis Mikrobiom teils noch aktiv.<BR \/><h3>\r\nTödliche Challenge? 22-Jähriger stirbt nach Sturz von fahrendem Auto in Brescia<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319883_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 22 Jahre alter Mann, Pio Domenico Fazzolari, ist in Roccafranca (Provinz Brescia) tödlich verunglückt, nachdem er von der Motorhaube eines fahrenden Autos gestürzt war. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedliche-challenge-22-jaehriger-stirbt-nach-sturz-von-fahrendem-auto-in-brescia" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr eingeleitet und eine Obduktion angeordnet.<\/a><h3>\r\nKontrollen im Pustertal: Messer beschlagnahmt, Führerscheine weg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319886_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein arbeitsreiches langes Wochenende liegt hinter den Carabinieri von Bruneck. Bei großflächigen Kontrollen im Pustertal und auf den Dolomitenpässen zogen die Beamten betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr, stellten ein großes Klappmesser sicher und verteilten Dutzende Strafzettel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kontrollen-im-pustertal-messer-beschlagnahmt-fuehrerscheine-weg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nIn Auto eingesperrt und angezündet – Sollte ein Exempel statuiert werden?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319889_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es sind Bilder einer Überwachungskamera, wie sie überall auf der Welt in Tankstellen hängen. Und es sind Bilder von seltener Brutalität. Zwei Männer, die mit dem Tankstutzen Benzin in einen Minivan pumpen – nicht in den Tank, sondern ins Innere hinein. Dann setzen sie das Auto in Brand und halten von außen die Türen zu. Man sieht voller Entsetzen, wie der Fiat Ulisse mächtig hin und her schwankt, weil sich die verbliebenen Insassen zu befreien versuchen. Vergebens. Dann rennen die beiden anderen in höchster Eile weg.