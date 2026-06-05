<h3>\r\nUnfall auf der Pustertaler Straße: 44-Jähriger stirbt bei Frontalcrash<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1320879_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Freitag auf der Pustertaler Staatsstraße ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-auf-der-pustertaler-strasse-44-jaehriger-stirbt-bei-frontalcrash" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bei einer Frontalkollision zwischen einem Lieferwagen und einem Sattelschlepper verlor ein 44-jähriger Mann sein Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBarrierefrei? Von wegen! Rollstuhlfahrer aus dem Sarntal scheitert an drei Bussen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1320882_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Als ob die Behinderung den Alltag nicht schon genug beeinträchtigt, sind Betroffene bei der Mobilität erst recht eingeschränkt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/barrierefrei-von-wegen-rollstuhlfahrer-aus-dem-sarntal-scheitert-an-drei-bussen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und dies, obwohl sich die Fahrer der öffentlichen Busse bemühten, den Rollstuhlfahrer an Bord zu holen. Drei Versuche blieben erfolglos – aus unterschiedlichen Gründen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDie „Schafskälte“ ist da – So wird das Wochenend-Wetter in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1320885_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Kaltfront, die sogenannten „Schafskälte“ im Juni, ist in der Nacht über Südtirol gezogen und hat sich am Vormittag ostwärts verabschiedet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-schafskaelte-ist-da-so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Die größten Regenmengen gab es von Ulten bis Passeier und Ridnaun mit 20 bis 30 Millimetern, im restlichen Land meist 5 bis 10 Millimetern“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Auch der Schnee ist zurück – am Alpenhauptkamm bis knapp unter 2000 Meter.“ Und wie geht es weiter?<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMega Lkw-Stau auf der A22: Das alljährliche Feiertags-Chaos<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1320888_image" \/><\/div>\r\nVon Salurn bis zum Brenner zieht sich derzeit eine kilometerlange Lkw-Kolonne durch ganz Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mega-lkw-stau-auf-der-a22-das-alljaehrliche-feiertags-chaos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Brennerautobahn ist am heutigen Freitag komplett überlastet. Ein altbekanntes, wiederkehrendes Musters gegen das die Betreiber machtlos sind.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTod mit 22 Jahren: Große Trauer um Bozner Handballer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1320891_image" \/><\/div>\r\n <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/tod-mit-22-jahren-grosse-trauer-um-bozner-handballer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die heimische Sportwelt trägt Trauer: Der Südtiroler Handball-Torhüter Raphael Rottensteiner ist im Alter von nur 22 Jahren gestorben.<\/a>