<h3>\r\nSchlägerei in Bozens Altstadt: Drei Männer identifiziert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321122_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach einer Schlägerei in der Bozener Altstadt hat die Polizei mehrere Beteiligte identifiziert und rasch Maßnahmen ergriffen. Gegen drei ausländische Staatsbürger wurden Abschiebungsverfahren eingeleitet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schlaegerei-in-bozens-altstadt-drei-maenner-identifiziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">während ein groß angelegter Sicherheitseinsatz für erhöhte Präsenz in der Innenstadt sorgte.<\/a><BR \/><h3>\r\nApplaus statt Haltung? Ein gefährlicher Trend<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321125_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Eine funktionierende Demokratie braucht keine angepassten Menschen, sondern solche mit Haltung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/applaus-statt-haltung-ein-gefaehrlicher-trend" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und das gilt nicht nur für Politiker, sondern für alle.“<\/a><BR \/><h3>\r\nBringt Urlaub am Meer mehr Erholung? Das sagt Primar Christian Wenter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321128_image" \/><\/div>\r\nDie Urlaubszeit beginnt, viele zieht es ans Meer. Bringen Sonne, Strand und Wellen tatsächlich mehr Erholung? Oder ist das nur ein Mythos, der auf gutem Marketing aufbaut? Dazu haben wir den langjährigen Meraner Geriatrie-Primar Christian Wenter gefragt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bringt-urlaub-am-meer-mehr-erholung-das-sagt-primar-christian-wenter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er erklärt, wo und wie wir wieder zu frischen Kräften kommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nSensationelle Entdeckung im Gadertal: Elchschaufeln aus der Urzeit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321131_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Museum Ladin Ursus ladinicus kann anlässlich seines fünfzehnjährigen Bestehens mit einer neuen Attraktion aufwarten: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sensationelle-entdeckung-im-gadertal-elchschaufeln-aus-der-urzeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei Elchschaufeln aus dem Gadertal wurden am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt.<\/a><BR \/><h3>\r\nSpritrabatt verlängert: Preisnachlass gilt bis Anfang Juli<\/h3>Aufatmen können aktuell Autofahrer in Italien – zumindest vorerst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spritrabatt-verlaengert-preisnachlass-gilt-bis-anfang-juli" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die italienische Regierung hat die Senkung der Verbrauchssteuern auf Benzin und Diesel erneut verlängert.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321134_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Keine Ausreden“: Scharfe Kritik gegen Sinner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321137_image" \/><\/div>\r\nDas Zweitrunden-Aus von Jannik Sinner bewegt die Tennis-Welt auch gut eine Woche später noch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/keine-ausreden-scharfe-kritik-gegen-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun hat eine Legende des Sports deutliche Worte in Richtung Sinner gerichtet und ihm gleichzeitig auch einen Tipp mitgegeben.<\/a>