<h3>\r\nGampenpassstraße: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321368_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem Motorradunfall <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gampenpass-kollision-mit-auto-motorradfahrer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es am Sonntagnachmittag auf der Gampenpassstraße gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSabine Eccel und ein Markt, der super ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321371_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Not macht erfinderisch. Das gilt aber auch für die Hilfsbereitschaft. Im VinziMarkt in Bozen kommen gleich mehrere tolle Ideen zusammen, und daraus wird etwas richtig Gutes. Kopf und Seele dieses besonderen Supermarktes ist Sabine Eccel, Tochter einer bekannten Bozner Kaufmannsfamilie. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/sabine-eccel-und-ein-markt-der-super-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im „Sonn(der)tag“ erzählt sie, wie das Geschäft ohne Geld funktioniert, wer hier einkauft und warum sie auch nach sieben Jahren noch viel Freude an diesem Ehrenamt hat.<\/a><BR \/><h3>\r\nWenn etwas nicht (mehr) stimmt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321374_image" \/><\/div>\r\nFühlt sich Ihr Leben wirklich wie das Ihre an? Ich weiß, die Frage klingt erst einmal verstörend, doch sie ist durchaus ernst gemeint. Denn wie oft kommt es vor, dass wir an Orten landen, an die wir eigentlich nicht hingehören, oder uns in einer bestimmten Lebenssituation wiederfinden, die nicht unseren Vorstellungen entspricht? Wir gewöhnen uns daran – so lange, bis vieles normal wird. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/wenn-etwas-nicht-mehr-stimmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weil es eben so ist, wie es ist. Und weil wir die leise Stimme in unserem Inneren, die uns vom Gegenteil überzeugen will, einfach ignorieren.<\/a><BR \/><h3>\r\nTeurer Sammelspaß: Das Milliardengeschäft von Panini<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321377_image" \/><\/div>\r\nDie Panini-Sticker begeistern Fußballfans auf der ganzen Welt und bescheren dem Unternehmen aus Modena Milliardenumsätze. Am Sammelspaß verdient jedoch nicht nur der Konzern, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/teurer-sammelspass-das-milliardengeschaeft-von-panini" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">clevere Sammler machen seltene Exemplare zu echten Wertanlagen.<\/a><BR \/><h3>\r\nMailand-Boss Leitner: „Wir zahlen nicht mehr als Bruneck und Bozen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321380_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor wenigen Tagen war es der große Knall: Mailand steigt in die ICE Hockey League ein. Doch wie lange lebt das Konzept in der Millionenmetropole? Was hat es mit den Krypto-Investoren auf sich? Wohin will man sportlich – und mit welchen Spielern? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/mailand-boss-leitner-wir-zahlen-nicht-mehr-als-bruneck-und-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Diese Fragen beantwortet uns der neue Klub-Boss Christof Leitner.<\/a>