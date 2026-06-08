<h3>\r\nSinner im Krankenhaus: Das steckt dahinter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach seinem Kurzurlaub auf Sardinien ist Jannik Sinner zurück in Italiens Norden. Am Montag ging es für den Sextner in ein renommiertes Krankenhaus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-im-krankenhaus-das-steckt-dahinter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nMann (35) stirbt nach Restaurantbesuch am Gardasee – Behörden ermitteln<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321725_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Deutsche Alexander B. (35) aus dem Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg war gemeinsam mit seinem Vater, seiner Ehefrau und seinen beiden kleinen Kindern am Gardasee im Urlaub. Die Familie hielt sich in Lazise auf und besuchte am Abend des 26. April ein Restaurant. Kurz nach dem Restaurantbesuch klagte der 35-Jährige plötzlich über schwere gesundheitliche Beschwerden. Wenig später stirbt er. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mann-35-stirbt-nach-restaurantbesuch-am-gardasee-behoerden-ermitteln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Artikel.<\/a><h3>\r\nLand Tirol entzieht Nonne Ehrenzeichen wegen Missbrauchsvorwürfen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321728_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zum ersten Mal wird das Land Tirol ein Ehrenzeichen posthum aberkennen. Die Maßnahme, die am morgigen Dienstag per Beschluss formalisiert werden soll, sieht den Entzug des im Jahr 1972 verliehenen Verdienstkreuzes an die bereits verstorbene Ordensschwester Ignatia Zäzilia Schaubmair vor. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/land-tirol-entzieht-nonne-ehrenzeichen-wegen-missbrauchsvorwuerfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nMeraner Gemeinderat: Wer (fast) dauerabsent war<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321731_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das erste Sitzungsjahr des im Mai 2025 gewählten Meraner Gemeinderates ist um. Der Blick auf die Sitzungsprotokolle gibt Aufschluss, wer fleißig war und wer weniger. Mit viel Abwesenheit geglänzt hat vor allem ein Gemeinderat der Opposition.<h3>\r\nSVP: „Urzí hat unterstes Niveau erreicht“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321734_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„I terroristi hanno perso, abbiamo vinto noi“ - so lautet der Titel, eines Textes auf der Facebookseite des Kammerabgeordneten Alessandro Urzí im Zusammenhang mit dem Tod des Historikers Josef Fontana. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/stauder-und-epp-ein-ungeahnter-tiefpunkt-selbst-fuer-urzi" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für die Plattform Heimat in der SVP und für SVP-Landessekretär Harald Stauder ist damit „ein menschlicher, moralischer Tiefpunkt durch Urzí erreicht“.<\/a><BR \/><h3>\r\nItalo-Chef La Rocca kritisiert DB-Chefin Palla: „Scheinverbote, um uns zu stoppen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321737_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die geplante Expansion des italienischen Hochgeschwindigkeitsanbieters Italo nach Deutschland stößt bei der Deutschen Bahn auf Widerstand. Die aus Bozen stammende DB-Chefin Evelyn Palla kritisierte kürzlich – wie berichtet – Italos Forderungen nach besonderen Rahmenbedingungen für den deutschen Markteintritt als „ungewöhnlich“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italo-chef-la-rocca-kritisiert-db-chefin-palla-scheinverbote-um-uns-zu-stoppen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Italos Vorstandschef Gianbattista La Rocca reagiert jetzt und kritisiert die Rahmenbedingungen für einen möglichen Markteintritt in Deutschland scharf.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol: Maresciallo soll seine Führungsposition missbraucht haben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1321740_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er soll seine Führungsposition als Maresciallo des Heeres missbraucht und dadurch einen Schaden der öffentlichen Hand von über 100.000 Euro verursacht haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-maresciallo-soll-sein-amt-missbraucht-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Finanzpolizei Bozen hat dem Verdächtigen nun eine Aufforderung zur Stellungnahme zugestellt.<\/a>