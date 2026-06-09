<h3>\r\nRaas: Männer wollten Hotelrechnung nicht zahlen und flogen als Diebe auf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie weigerten sich, die Hotelrechnung zu zahlen. Der Eigentümer rief die Carabinieri, und diese stellten im Zimmer zweier junger Männer Diebesgut sicher. Passiert ist alles in Raas, in der Residence Panorama. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raas-maenner-wollten-hotelrechnung-nicht-zahlen-und-flogen-als-diebe-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Männer, beide tunesischer Herkunft, wurden angezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol wächst: Erstmals mehr als 542.000 Einwohner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322082_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Bevölkerung Südtirols ist auch 2025 weiter gewachsen. Neue ASTAT-Daten zeigen aber deutliche Unterschiede zwischen den Gemeinden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-waechst-erstmals-mehr-als-542000-einwohner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eine alternde Gesellschaft und erstmals mehr Todesfälle als Geburten.<\/a><BR \/><h3>\r\nNoch alte Lire daheim? Das gilt heute beim Umtausch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322085_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es klingt zunächst wie ein kleines Wunder. Beim Aufräumen tauchen auf dem Dachboden vergessene Banknoten auf. Dicke Bündel alter Lire, sorgfältig versteckt, vielleicht für Notfälle zurückgelegt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/noch-alte-lire-daheim-das-gilt-heute-beim-umtausch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein geborgener Schatz?<\/a><BR \/><h3>\r\nSterzing: Zwei brutale Übergriffe in einer Nacht – Suche nach Tätern läuft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322088_image" \/><\/div>\r\nIn der Nacht auf Sonntag sind in Sterzing offenbar zwei Männer Opfer schwerer Gewalttaten und dabei teils schwer verletzt worden. Beide Männer mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sterzing-zwei-brutale-uebergriffe-in-einer-nacht-taeter-auf-freiem-fuss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass hinter beiden Angriffen dieselbe Gruppe von vier bis fünf jungen Männern stecken könnte.<\/a><BR \/><h3>\r\nUnter neuer Führung: Biathlon-Italien legt wieder los<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322091_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit den Olympischen Spielen 2026 und dem Abschluss der Weltcup-Saison ging in Italiens Biathlon-Team eine Epoche zu Ende. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/unter-neuer-fuehrung-biathlon-italien-legt-wieder-los" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt beginnt ein neues Zeitalter, eines mit einem neuen Mann an der Kommandozentrale.<\/a>