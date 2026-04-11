<h3>\r\nGefälschte Sprachzertifikate: Gegen eine Person Hausarrest angeordnet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1299846_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neue Entwicklungen im Falle der gefälschten Sprachzertifikate: Wie die Staatsanwaltschaft Bozen mitteilt, wurde gegen eine Person Hausarrest angeordnet, die als „zentrale Person für die Beschaffung und Verteilung der gefälschten Sprachzertifikate angesehen wird“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gefaelschte-sprachzertifikate-gegen-eine-person-hausarrest-angeordnet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Person war bis vor Kurzem als Wachmann im Krankenhaus Bozen tätig.<\/a>\r\n<h3>\r\nReinswald: Traktor überschlägt sich – Jungbauer schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1299849_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwerer Arbeitsunfall <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/reinswald-mit-traktor-ueberschlagen-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat sich am Samstag im Sarntal ereignet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEndlich Mama! Kinderwunsch nach sieben Jahren erfüllt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1299852_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sieben Jahre lang versuchten Sarah Streblow (36) und ihr Mann Andreas Zorzi Durst (47) aus Brixen, Eltern zu werden. Über ihren steinigen Weg berichtete s+ bereits 2024. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/endlich-mama-kinderwunsch-nach-sieben-jahren-erfuellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun folgt das lang ersehnte „Happy End“.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSüdtiroler Bankberater soll Kunden um 2,2 Mio. Euro gebracht haben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1299855_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neue Entwicklungen im Fall des mutmaßlichen Millionenbetrugs durch einen Südtiroler Bankberater: Nachdem unter anderem das Kontrollsystem der betroffenen Bank durchleuchtet sowie Handy und Computer des Verdächtigen beschlagnahmt worden waren, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-bankberater-soll-kunden-um-22-mio-euro-gebracht-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat die Bozner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nUnglaublicher erster Satz: Sinner demontiert Zverev<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1299858_image" \/><\/div>\r\nJannik Sinner hat im Halbfinale des Monte Carlo Masters seinem Gegner Alexander Zverev nicht den Hauch einer Chance gelassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/unglaublicher-erster-satz-sinner-demontiert-zverev" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun greift der Südtiroler nach Platz eins der Weltrangliste.<\/a>