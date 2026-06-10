<h3>\r\nPODCAST | Eva Klotz: „Ich bereue gar nichts“<\/h3>\n\n<video-jw video-id="of20jLts"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Sie war über Jahrzehnte hinweg als hartnäckige Verfechterin eines „Los von Rom“ bekannt: Eva Klotz. Von 1983 an saß sie über 30 Jahre im Südtiroler Landtag, bevor sie sich im Jahr 2014 aus persönlichen Gründen aus der großen Politik verabschiedete. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/podcast-eva-klotz-oberflaechlichkeit-in-suedtirol-ist-gefaehrlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was sagt sie nun – mehr als 10 Jahre nach ihrem Ausstieg - zur politischen Situation in Südtirol? Was sagt sie zu ihren Nachfolgern? Und: Bereut sie etwas? Das wollte Arnold Sorg von Eva Klotz im STOL-Podcast „Politik aus erster Hand“ wissen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSüdtiroler besorgt wegen Kettenbrief auf WhatsApp: Was dahinter steckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322484_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Ab Samstag ist KI in WhatsApp verfügbar und hat Zugriff auf alle Chats“, diese Nachricht hat sich in den vergangenen Tagen wie ein Lauffeuer verbreitet und versetzt viele Südtiroler in Sorge. Ein neues Update soll beim Messenger-Dienst dafür sorgen, dass Privatnachrichten bald <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-besorgt-wegen-kettenbrief-auf-whatsapp-was-dahinter-steckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">vielleicht nicht mehr ganz so privat sind.<\/a><BR \/><h3>\r\nVIDEO und BILDER | Lage angespannt: Murenabgänge und Straßensperren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322487_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch am heutigen Mittwoch stehen die Freiwilligen Feuerwehren Südtirols infolge der anhaltenden Niederschläge weiterhin im Dauereinsatz. Landesweit mussten seit den Morgenstunden bereits über 30 Einsätze abgearbeitet werden. Besonders betroffen ist der Osten des Landes und der Raum Bozen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lage-weiter-angespannt-zahlreiche-murenabgaenge-und-strassensperren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nItaliens verpasste WM – ein wirtschaftliches Desaster<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322526_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Fußball-WM 2026 sprengt mit 48 Mannschaften alle bisherigen Dimensionen. Italien fehlt jedoch erneut: Der verpasste WM-Einzug ist nicht nur ein sportliches, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italiens-verpasste-wm-ein-wirtschaftliches-desaster" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> sondern auch ein schweres wirtschaftliches Desaster.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSterzing: Mann gerät mit Mittelfinger in Nudelmaschine<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322481_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei einem Arbeitsunfall hat sich am heutigen Nachmittag gegen 13.40 Uhr ein Mitarbeiter in der Küche eines Gastbetriebs in Sterzing <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sterzing-mann-geraet-mit-mittelfinger-in-nudelmaschine" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mittelschwere Verletzungen zugezogen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nAbschied von Josef Fontana<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1322490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand am heutigen Mittwoch der Abschied von Josef Fontana statt. Der Historiker und Südtirol-Aktivist ist <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abschied-von-josef-fontana" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am 5. Juni im Alter von 88 Jahren verstorben.<\/a>