<h3>\r\nTödlicher Verkehrsunfall in Wolkenstein: Motorrad kracht gegen Leitplanke<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323330_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem folgenschweren Motorradunfall ist es am heutigen Freitag auf der Grödner-Joch-Straße in Wolkenstein gekommen: Während eine Frau mit einem Polytrauma ins Spital gebracht wurde, kam für ihren Begleiter jede Hilfe zu spät, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-verkehrsunfall-in-wolkenstein-motorrad-kracht-gegen-leitplanke" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> er verstarb noch an der Unfallstelle.<\/a><BR \/><h3>\r\nHistorischer Moment: Passeirerinnen bei Papstmesse in Sagrada Familia<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323333_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sechs Passeirerinnen hatten am Mittwochabend einen ganz besonderen Auftritt. Sie sangen im Chor mit insgesamt 600 Sängern beim Festgottesdienst mit Papst Leo XIV. anlässlich der Segnung des 172,5 Meter hohen Christusturms, des höchsten Kirchturms der Welt, in der Sagrada Familia. Möglich machte dies Daniel Mestre, einer der anerkanntesten katalanischen Dirigenten, der mit der bekannten Sopranistin Ulrike Haller <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/historischer-moment-passeirerinnen-bei-papstmesse-in-sagrada-familia" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aus St. Leonhard im Passeier verheiratet<\/a><BR \/><h3>\r\nTödlicher Hubschrauberabsturz am Lago Maggiore<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323336_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beim Absturz eines Hubschraubers am Lago Maggiore ist am heutigen Freitag eine Person ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, t <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-hubschrauberabsturz-am-lago-maggiore" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eilten die Rettungskräfte mit.<\/a><BR \/><h3>\r\nMedizinisch assistierter Suizid in Südtirol: „Viele Fragen sind noch offen“<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1323339_image" \/><\/div>\r\nDas Thema Sterbehilfe polarisiert seit Jahren. Nach der Toskana will nun auch Südtirol mit einem eigenen Gesetz nachziehen, das einen medizinisch assistierten Suizid möglich machen soll. Nun äußert sich der Präsident des Landesethikkomitees, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/medizinisch-assistierter-suizid-viele-fragen-sind-noch-offen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dr. Herbert Heidegger, zur aktuellen Diskussion.<\/a><BR \/><h3>\r\nDie Aufsteiger und Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab!<\/h3>Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. Hierfür gibt die Redaktion jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit!<BR \/><BR \/><b>Hier unsere Vorschläge für den bzw. die Aufsteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<BR \/><\/b><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="626527" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><b>Und hier unsere Vorschläge für den bzw. die Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="626526" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><\/b>