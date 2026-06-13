<BR \/><h3>\r\nNach Spatzen Open Air: Mann verirrt sich im Wald – spektakuläre Rettungsaktion<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323549_image" \/><\/div>\r\nZu einer spektakulären Such- und Rettungsaktion rückte am Samstagmorgen die Bergrettung von Seis aus. Ein Mann aus Deutschland hatte nach einem nächtlichen Abstecher auf das Spatzen Open Air den Heimweg nicht mehr gefunden und sich in unwegsamem Gelände im Wald verirrt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-spatzenfest-mann-verirrt-sich-im-wald-spektakulaere-rettungsaktion" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wären die Einsatzkräfte nicht rechtzeitig vor Ort gewesen, hätte das Ganze wohl ein tragisches Ende genommen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nNeuer Trainer: Er ist der FCS-Wunschkandidat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Vertrag mit Fabrizio Castori ist noch gültig, doch auf der FCS-Trainerbank wird der 71-Jährige wohl nicht mehr sitzen. Diesen Part soll künftig Giorgio Gorgone übernehmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/neuer-trainer-er-ist-der-fcs-wunschkandidat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer ist der Wunschkandidat des FC Südtirol?<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDiese 5 Betrugsmaschen kursieren derzeit besonders häufig in Südtirol<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1323555_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von fingierten Zahlungsbestätigungen bis hin zu Fake-Alarmierungen: Via SMS, WhatsApp oder E-Mail versuchen Cyberkriminelle auch hierzulande verstärkt, rasch an Geld und an sensible Daten zu gelangen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-es-wird-wieder-gephisht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier fünf Betrugsmaschen, die derzeit besonders häufig kursieren. <\/a><BR \/><h3>\r\nUrteil bestätigt: Lebenslang für Omer Cim<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1323558_image" \/><\/div>\r\nDas Oberlandesgericht hat sein Urteil gefällt: Die lebenslange Haftstrafe für Omer Cim wegen des Mordes an seiner Ex-Partnerin Celine Frei Matzohl wurde <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/urteil-bestaetigt-lebenslang-fuer-omer-cim" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am Freitagabend bestätigt. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323561_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor dem Schwurgericht hat der 30-Jährige gestern im Berufungsprozess erstmals ausgesagt. Mehrere Stunden lang berichtete er in allen Details über seine Beziehung zu Celine Frei Matzohl, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/omer-cim-bricht-sein-schweigen-ich-verdiene-es-nicht-zu-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Tage vor der Tat, seinen Zustand am Tag des Mordes und die Zeit danach. <\/a><BR \/><h3>\r\nRehkitzrettung: Waidmänner bewahren Jungwild vor dem sicheren Tod<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1323564_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Südtirols Jägerschaft ist derzeit eifrig bei der Rehkitzrettung im Einsatz. Mit Wärmebilddrohnen ausgerüstet, suchen beherzte Waidmänner neu geborene Rehkitze im dichten Gras. Dank deren Wärmestrahlung können somit hunderte Jungtiere vor dem sicheren Mähtod gerettet werden. Mit dieser äußerst wichtigen Tätigkeit beweisen Südtirols Jäger, dass ihnen der Tierschutz am Herzen liegt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/rehkitzrettung-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Video.<\/a><BR \/><h3>\r\nUnglück in der Ahr: Einheimischer Kajakfahrer ins Spital geflogen <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323567_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein etwa 30-jähriger einheimischer Kajakfahrer ist am Samstagvormittag zwischen Luttach und St. Johann Nahe der Ortschaft Gisse gekentert. Sein Begleiter konnte ihn ans Ufer ziehen und den Notruf absetzen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unglueck-in-der-ahr-einheimischer-kajakfahrer-ins-spital-geflogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Verunglückte wurde mittels Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht. <\/a><BR \/><h3>\r\nMeinhard Khuen: Kreativer Motor für das Stadtleben<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1323570_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Merans Kunst- und Kulturszene wäre ohne Meinhard Khuen ganz gewiss nicht so lebendig und vielseitig. Mit unterschiedlichsten Weggefährten hat er eine Vielzahl an Initiativen angestoßen, mit dem Straßenkunstfestival Asfaltart feiert nun die wohl außergewöhnlichste davon ihr 20-jähriges Bestehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/meinhard-khuen-kreativer-motor-fuer-das-stadtleben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein guter Grund, dem Organisator eine Stippvisite abzustatten.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>.