<h3>\r\nMeran: Auto erfasst Radfahrer – Einheimischer schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323816_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag in Meran ereignet. Ein Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-auto-erfasst-radfahrer-mann-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details.<\/a><BR \/><h3>\r\nBergtragödie am Monte Pasubio: Zwei Alpinisten stürzen in den Tod<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323819_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem tragischen Vorfall ist es am Sonntag am Monte Pasubio an der Grenze zwischen den Provinzen Trient und Vicenza gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bergtragoedie-am-monte-pasubio-zwei-alpinisten-stuerzen-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei Bergsteiger stürzten rund 100 Meter in den Tod. <\/a><BR \/><h3>\r\n17-Jähriger gesteht Mord an seiner Tante: Leiche in Kanal geworfen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323822_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein rätselhafter Vermisstenfall hat sich in der Provinz Venedig zu einem Familiendrama entwickelt: Ein 17-Jähriger hat gestanden, seine Tante getötet und ihre Leiche in einen Kanal geworfen zu haben. Die Einsatzkräfte suchen weiterhin nach dem Körper der 53-jährigen Frau. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/17-jaehriger-gesteht-mord-an-seiner-tante-leiche-in-kanal-geworfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Tat ereignete sich in San Stino di Livenza in der Provinz Venedig.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirols Topstürmer unter der Haube<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323825_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sportlich hat Manuel De Luca die Saison 2025\/26 in Modena auf Leihbasis beendet. Bevor es zurück zu seinem Stammverein Cremonese geht, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/suedtirols-topstuermer-unter-der-haube" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat der Fußballprofi aus Pfatten einen privaten „Vertrag“ unterschrieben.<\/a><BR \/><h3>\r\nAuf in eine sommerlich sonnige Woche <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323828_image" \/><\/div>\r\nWettertechnisch bringt die kommende Woche vor allem eines: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen mit Höchstwerten über 30 Grad. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/auf-in-eine-sommerlich-sonnige-woche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Allerdings kann auch das eine oder andere Gewitter nicht ausgeschlossen werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nChor der Kirche verwiesen: „Für die Polizei war es das kleinere Übel“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1323831_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es hätte ein einmaliges Erlebnis werden sollen – doch es endete mit einem Eklat: Bei der feierlichen Segnung der Sagrada Familìa in Barcelona am Mittwochabend wurden rund 600 Chorsänger – darunter auch sieben Frauen aus dem Passeiertal – Informationen zufolge von der spanischen Polizei aus der Basilika beordert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/chor-der-kirche-verwiesen-fuer-die-polizei-war-es-das-kleinere-uebel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Interview mit dem Journalisten Marc Marcè Casaponsa.<\/a>