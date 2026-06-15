<h3>\r\nBozen: Spektakuläre Flucht in den Eisack<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324353_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Spektakuläre Flucht in den Eisack, Drogenfund und mehrere Anzeigen: Die Staatspolizei hatte am Wochenende in Bozen alle Hände voll zu tun. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wochenendbilanz-eine-verhaftung-und-vier-anzeigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Besonders ein Einsatz im Stadtteil Don Bosco sorgte für Aufsehen.<\/a><BR \/><h3>\r\nGeld vom Staat: Das müssen Familien jetzt tun<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324356_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für Familien mit Kindern kann eine Frist Ende Juni bares Geld bedeuten. Betroffen ist der „Assegno Unico“, also das einheitliche Familiengeld des Staates. Wer die Frist übersieht, erhält die Unterstützung zwar weiterhin – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/geld-vom-staat-das-muessen-familien-jetzt-tun" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> aber womöglich deutlich weniger, als ihm eigentlich zusteht.<\/a><BR \/><h3>\r\nTödlicher Motorradunfall – 45-Jähriger stirbt auf Penser-Joch-Straße<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1324359_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwerer Motorradunfall hat sich am heutigen Montagmorgen auf der Penser-Joch-Straße ereignet. Der 45-jährige Lenker des Motorrads aus Tschechien <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-motorradunfall-auf-der-penserjochstrasse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzun<\/a>gen.<BR \/><h3>\r\nTrotz Sprachbehinderung: Fiona (18) im Gespräch mit Philipp Achammer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324362_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Fiona Pichler aus Kaltern ist 18 Jahre alt, macht ein Praktikum im Landtag – und führt trotz Sprachbehinderung ein bemerkenswertes Interview mit Philipp Achammer. Ein Gespräch über Politik, Inklusion und den <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trotz-sprachbehinderung-fiona-18-im-gespraech-mit-philipp-achammer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mut, die eigene Stimme zu finden.<\/a><BR \/><h3>\r\nAlles begann mit dem Onkel in Amerika: Prünsters meet Prinsters in Riffian<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324365_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Anfang war da der mythische Onkel in Amerika. „Meine Großeltern vom Obereggele-Hof in Riffian haben mir bereits als kleines Mädchen von ihm erzählt“, sagt Tayana Prünster. Das ferne Amerika und der Gedanke, dass es dort Verwandte geben könnte, lösten bei dem ,Madele„ eine Faszination aus, die es nicht mehr losließ. „Denn für mich, die ich in Riffian aufgewachsen bin, war eine Fahrt nach Meran bereits das Höchste der Gefühle“, meint sie. Und wie so vieles beginnt Großes klein – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alles-begann-mit-dem-onkel-in-amerika-pruensters-meet-prinsters-in-riffian" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in diesem Fall mit einem Brief.<\/a>