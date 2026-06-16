<h3>\r\nBrennerautobahn: 27-Jähriger aus Südtirol stirbt bei Verkehrsunfall<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324653_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-suedspur-toedlicher-unfall-zwischen-auto-und-lkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südspur der Brennerautobahn bei Verona ist am Dienstagvormittag ein 27-Jähriger, der in Leifers wohnhaft ist, ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin, eine 29-jährige Brasilianerin, wurde bei dem Unfall schwer verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nHannes Dosser: „Es verzagt mich nicht, dass ich ein Bein verloren habe“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324680_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Arbeitsunfall in der Landwirtschaft hat das Leben von Hannes Dosser, Bezirksobmann des Südtiroler Bauernbundes, am 10. Mai auf den Kopf gestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hannes-dosser-es-verzagt-mich-nicht-dass-ich-ein-bein-verloren-habe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 46-jährige Schenner, der im Oktober zum vierten Mal Vater wird, erzählt im Interview mit unglaublicher Stärke über seinen Unfall, bei dem er ein Bein verloren hat, über die Reha, die er derzeit macht, und wie er seine Zukunft sieht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Chef im eigenen Leben“: Mehr Selbstbestimmung statt Betreuung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„C’est la vie“ – so ist das Leben. Genau darauf baut ein wegweisendes Pilotprojekt in Südtirol auf: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/chef-im-eigenen-leben-mehr-selbstbestimmung-statt-betreuung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Unter dem Namen „selAvi“ kämpfen vier Selbstvertreter und ein Projektleiter dafür, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben nicht mehr nur betreut, sondern völlig selbstbestimmt gestalten können. Mit einer neuen Beratungsstelle in Brixen soll das Prinzip der „Persönlichen Assistenz“ im Land Fuß fassen.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroße Trauer um Josef Aichner (59)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324656_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/grosse-trauer-um-josef-aichner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit Josef Aichner verliert die Meraner Pferdesportwelt eine ihrer bekanntesten Figuren. Der erfolgreiche Unternehmer und langjährige Unterstützer des Hindernissports ist in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus von Bruneck verstorben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nIsabella Pelà mit 111 Jahren gestorben – Älteste Person von Trentino-Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324659_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Isabella Pelà ist tot: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aelteste-suedtirolern-ist-tot-isabella-pela-mit-111-jahren-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die älteste Person der Region Trentino-Südtirol ist im Alter von 111 Jahren gestorben – am 26. Juli hätte sie ihren 112. Geburtstag gefeiert. Bis zuletzt wurde sie von ihrem Neffen Alberto Bottiglieri begleitet und betreut.<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-von-isabella-pela-nun-sind-zwei-maenner-die-aeltesten-in-trentino-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach dem Tod von Isabella Pelà sind nun zwei Männer die Ältesten in Trentino-Südtirol – hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\nSüdtirol: Über 200 Schwarzarbeiter auf Baustellen aufgeflogen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1324662_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Finanzpolizei, das Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen und das Sozialversicherungsinstitut INPS haben bei einer großangelegten Kontrolle schwerwiegende Verstöße gegen Arbeits- und Sozialvorschriften aufgedeckt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-behoerden-decken-beschaeftigungsskandal-auf-grossbaustellen-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Unternehmen mit Sitz in Kalabrien, das als Subunternehmer Bewachungs-, Zugangskontroll- und Verkehrsregelungsdienste auf mehreren Großbaustellen in Südtirol durchgeführt hat.<\/a>