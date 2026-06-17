<h3>\r\nPapierausweis bleibt vorerst gültig<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325121_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der ursprünglich geplante Wegfall der Papier-Identitätskarte im August wurde ausgesetzt. Stattdessen hat der Ministerrat beschlossen, dass diese Ausweise weiterhin bis zu ihrem jeweiligen Ablaufdatum gültig bleiben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/papierausweis-bleibt-vorerst-gueltig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchließt Club Max in Brixen? Jetzt spricht der Betreiber<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325124_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei Wochen offen, vier Wochen zu – und danach womöglich für immer? Betreiber Felix Taschler warnt im Interview vor dem Aus des Club Max in Brixen und kritisiert das Vorgehen der Behörden scharf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/schliesst-club-max-in-brixen-jetzt-spricht-der-betreiber" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seine Botschaft: So könne das Nachtleben in Südtirol nicht überleben.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol: Jetzt wird’s heiß<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325127_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Südtirol steht vor einer deutlich heißeren Wetterphase. Nachdem die Temperaturen bereits in den vergangenen Tagen spürbar angezogen haben, kündigt sich nun die zweite Hitzewelle des Jahres an. „Im Laufe der Woche wird es in Südtirol Schritt für Schritt heißer bis zum Start der zweiten Hitzewelle des Jahres“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-jetzt-wirds-heiss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erklärt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<\/a><h3>\r\nFast eine Million gesetzt und verloren: Warum Sportwetten oft trügerisch sind<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325130_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Fast eine Million Euro gesetzt – alles verloren. Diese bittere Erfahrung machte ein Nutzer, nachdem Spanien bei dieser Fußball-WM gegen Kap Verde nur unentschieden spielte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/fast-eine-million-gesetzt-und-verloren-warum-sportwetten-so-truegerisch-sind" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Die Geschichte zeigt, wie trügerisch vermeintlich sichere Wetten sein können.<\/a><BR \/><h3>\r\nMotorradunfall auf Penser-Joch-Straße fordert Todesopfer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325133_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der schwere Motorradunfall auf der Penser-Joch-Straße am heutigen Mittwochnachmittag hat ein Todesopfer gefordert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/motorradunfall-auf-penser-joch-strasse-fordert-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für einen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.<\/a><h3>\r\nTodesfall Gröber vor Kassation: Wie die Verteidigung das Urteil kippen will<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325136_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ende November hatte das Bozner Berufungsschwurgericht das erstinstanzliche Urteil über Alexander Gruber (57) aus Sterzing bestätigt: Zehn Jahre und acht Monate Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge an Sigrid Gröber (39) aus Mühlwald.