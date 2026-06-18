<h3>\r\nUnfall auf Penser-Joch-Straße: Zweiter Biker hat es nicht geschafft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325448_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach dem folgenschweren Unfall auf der Penser-Joch-Straße gilt es ein zweites Todesopfer zu beklagen: Nachdem ein Motorradfahrer aus Deutschland noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen war, starb ein zweites Unfallopfer kurz nach dem Abtransport mittels Rettungshubschrauber noch am gestrigen Mittwoch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-auf-penser-joch-strasse-zweiter-biker-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nWo der Italienurlaub günstiger wird – und wo teurer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325451_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wider Erwarten vieler Italienurlauber zeigt die Preiskurve in dieser Saison nicht überall nach oben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Verbraucherverbands Altroconsumo. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italienurlaub-wo-der-urlaub-guenstiger-wird-und-wo-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><h3>\r\nBruneck: Betrug bei Führerscheinprüfung aufgedeckt – Drei Personen angezeigt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325454_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Per Wanze zur Fahrerlaubnis: Die Carabinieri von Bruneck haben einen Betrug bei der theoretischen Führerscheinprüfung aufgedeckt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bruneck-betrug-bei-fuehrerscheinpruefung-aufgedeckt-drei-personen-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Drei Personen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Überfall auf Palma-Bar in Meran: „Meine Kollegin steht unter Schock“<\/h3>\n\n<video-jw video-id="Oa7qteBG"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Ein vermummter Mann hat gestern am frühen Nachmittag die Palma Bar in Obermais überfallen und mit vorgehaltener Waffe das Tagesinkasso erbeutet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dreister-ueberfall-auf-palma-bar-das-sagt-die-betreiberin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Angestellte blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock, während die Polizei sofort eine Fahndung einleitete.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Badeunfall am kleinen Montiggler See: 72-Jähriger hat es nicht geschafft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325457_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Am Ende war jede Hilfe vergebens: Der 72-jährige Bozner Silla Suffritti hat den Badeunfall am kleinen Montiggler See vergangenen Donnerstag nicht überlebt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-badeunfall-am-montiggler-see-72-jaehriger-bozner-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Badegäste hatten den Mann aus dem Wasser gezogen und gemeinsam mit den Rettungskräften erfolgreich reanimiert.<\/a><h3>\r\nWo das Tanken derzeit am günstigsten ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325460_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Fahrt in den Sommerurlaub ist wegen der gestiegenen Spritpreise heuer teurer. Umso mehr lohnt es sich, die Preise zwischen Ländern und Regionen zu vergleichen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wo-das-tanken-derzeit-am-guenstigsten-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Flüge sind hingegen vielfach günstiger zu haben als im Vorjahr.<\/a><h3>Jannik Sinner: Ein mysteriöser Punkt sorgt für Aufsehen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325463_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Jannik Sinner ist in Monte Carlo wieder mittendrin im Training. Das große Ziel: Wimbledon. Doch bei einer Übungseinheit sorgt ein mysteriöser Punkt für Aufsehen. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/jannik-sinner-ein-mysterioeser-punkt-sorgt-fuer-aufsehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Artikel.<\/a>