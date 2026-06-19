<h3>\r\nAtzwang: Motorrad kollidiert mit Pkw – Einheimischer schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325952_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Freitagmittag bei Atzwang ereignet. Dabei wurde ein 57-jähriger einheimischer Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/atzwang-motorrad-kollidiert-mit-pkw-einheimischer-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen.<\/a><h3>\r\nSteuererklärung selbst machen – so geht’s<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325955_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jedes Frühjahr steht für Arbeitnehmer und Rentner eine Pflicht an, die viele gerne vor sich herschieben: die Steuererklärung. Die meisten wenden sich dafür an ein Steuerbeistandszentrum oder einen Steuerberater. Doch wer überschaubare steuerliche Verhältnisse hat, kann sich um sein „730er“ mittlerweile auch relativ einfach selber kümmern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/steuererklaerung-selbst-machen-so-gehts" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo wird das Wochenend-Wetter in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325958_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nun scheint der Sommer wohl endgültig angebrochen: Die Schulferien sind im Gange und die zweite Hitzewelle hat das Land voll im Griff. Hochdruckeinfluss sorgt in Südtirol derzeit für hochsommerliche Verhältnisse, am heutigen Freitag und in den kommenden Tagen klettert das Thermometer auf bis zu 35 Grad. Mit den Temperaturen steigt allerdings auch die Gewitterneigung, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-hechelt-unter-sonne-hitzewelle-bringt-bis-zu-35-grad" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">besonders ab der zweiten Tageshälfte.<\/a><BR \/><h3>\r\nGleichstellung: Ex-Ministerin Rauskala warnt vor „Zurück-an-den-Herd“-Trend<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325961_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die ehemalige österreichische Bundesministerin Iris Rauskala (48) beobachtet einen gesellschaftlichen Gegenwind zur Gleichstellung. Heute Abend wird sie in Bozen in der Eurac zum Thema „Frauen in der Politik“ sprechen. Uns gab sie schon vorher ein Interview und spricht darin über geschlechtsspezifische Bewertung in der Politik, Online-Hass gegen Frauen und die Frage, warum Frauen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/gleichstellung-ex-ministerin-rauskala-warnt-vor-zurueck-an-den-herd-trend" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nach wie vor stärker auf Äußerlichkeiten reduziert werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nDie Aufsteiger und Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab!<\/h3>Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. Hierfür gibt die Redaktion jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit!<BR \/><BR \/><b>Hier unsere Vorschläge für den bzw. die Aufsteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<BR \/><\/b><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="640342" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><b>Und hier unsere Vorschläge für den bzw. die Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<BR \/><\/b><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="640353" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><h3>\r\nVon Gewitter überrascht: Zwei Kletterer nachts von Sellaturm gerettet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1325964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei Kletterer wurden in der Nacht am Sellastock von der Bergrettung aus einer Felswand geborgen. Die beiden waren während einer Tour am Zweiten Sellaturm von einem Gewitter mit Hagel und Regen überrascht worden. Die Rettung dauerte mehrere Stunden und konnte erst gegen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/von-gewitter-ueberrascht-zwei-kletterer-nachts-von-sellaturm-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mitternacht abgeschlossen werden.<\/a>