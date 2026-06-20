<h3>\r\nMit Motorrad gegen Leitplanke: 25 Meter über Böschung geschleudert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326201_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Serie der schweren Motorradunfälle reißt nicht ab: Am Samstag kam es zwischen Petersberg und Deutschnofen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-motorrad-gegen-leitplanke-25-meter-ueber-boeschung-geschleudert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zu einem weiteren Unfall.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: Crash zwischen Pkw und Motorrad – Einheimischer schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326204_image" \/><\/div>\r\nSchwerer Unfall am Freitagabend in der Landeshauptstadt: Ein Pkw und ein Motorrad prallten auf der Reschenbrücke zusammen – der Biker wurde dabei schwer verletzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-crash-zwischen-pkw-und-motorrad-biker-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Medienberichten zufolge handelt es sich um einen jungen Südtiroler.<\/a><BR \/><h3>\r\nVom Vinschgau direkt hinter Gitter: Jetzt reden Tappeiner und Trenkwalder<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326207_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Andreas Tappeiner aus Laas und Hugo Trenkwalder aus Eyrs sind im ganzen Land bekannt geworden, nachdem ihre Namen im Zuge von Ermittlungen und Festnahmen genannt wurden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vom-vinschgau-direkt-hinter-gitter-jetzt-reden-tappeiner-und-trenkwalder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach ihrer Freilassung wollen sie über ihre Sicht der Dinge sprechen.<\/a><BR \/><h3>\r\nWie Liebende im Urlaub wieder zueinander finden können<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326210_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ferienzeit ist Familienzeit, doch Eltern sollten sich dabei gegenseitig nicht vergessen. Paar- und Familienberater Toni Fiung erklärt, wie man zwischen Sonnencreme, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-liebende-im-urlaub-wieder-zueinander-finden-koennen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ausflügen und Kinderprogramm trotzdem ein Liebespaar bleibt.<\/a><BR \/><h3>\r\nRaserei auf Südtirols Pässen: Wie lange schauen wir noch zu?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326213_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Sobald der Sommer in Südtirol Einzug hält, verändert sich das Bild auf den Passstraßen spürbar – und nicht zum Guten.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raserei-auf-suedtirols-paessen-wie-lange-schauen-wir-noch-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><h3>\r\nComeback mit 46? Ronaldinho vor Wechsel zu Fischnaller-Team<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326216_image" \/><\/div>\r\nDer zweimalige Weltfußballer Ronaldinho plant mit 46 Jahren ein Comeback. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, soll er am 23. Juni im Rahmen eines groß angelegten Events in Miami als neuer Spieler des Ravenna FC vorgestellt werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/comeback-mit-46-ronaldinho-vor-wechsel-zu-fischnaller-team" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damit würde der ehemalige Offensiv-Star künftig an der Seite von Manuel Fischnaller spielen.<\/a>