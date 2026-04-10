<h3>\r\nMit prominentem Glücksbringer: Sinner im Halbfinale<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1299561_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Erfolgslauf von Jannik Sinner hält an! Der Sextner Superstar ist am Freitag ins Halbfinale von Monte Carlo eingezogen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/mit-prominentem-gluecksbringer-sinner-im-halbfinale" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In seiner Box fand sich dabei ein besonderer Glücksbringer ein.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Kind mit dem Bad ausgeschüttet“: Rom überdenkt Taschenmesser-Verbot<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1299177_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit „Kas“ und Speck im Rucksack auf den Berg – und dann kein ordentliches Taschenmesser mehr zum Aufschneiden? Das „Alltagsmesser“-Verbot im Sicherheitsdekret sieht genau das vor. Doch wie es scheint, überdenkt man in der Regierung Meloni diesen Passus. „Man sollte tatsächlich das Kind nicht mit dem Bad ausschütten“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kind-mit-dem-bad-ausgeschuettet-rom-ueberdenkt-das-taschenmesser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">begrüßt drt SVP-Senator Meinhard Durnwalder.<\/a><BR \/><h3>\r\nLehrer: Einigung ebnet Weg für breite Lohnerhöhung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1299564_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach intensiven Verhandlungen steht die Verteilung der Mittel für die Reallohnerhöhung im Bildungsbereich fest. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/lehrer-einigung-ebnet-weg-fuer-breite-lohnerhoehung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damit profitieren nun auch Lehr- und Erziehungskräfte an Grund-, Mittel- und Oberschulen von den geplanten Anpassungen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nStreit zwischen vier Personen in Trient eskaliert: Schüsse im Zentrum<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1299567_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen ist am heutigen Freitagvormittag im Zentrum von Trient eskaliert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-streit-zwischen-vier-personen-in-trient-eskaliert-schuesse-im-zentrum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein, wie von den Ermittlern bestätigt wurde.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Wolf streift am Issinger Weiher umher<\/h3>\n<iframe src="\/\/content.jwplatform.com\/players\/HIzK5G6C-VjLBFSOg.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="auto"><\/iframe>\n<BR \/><BR \/>Tierische Begegnung dem Weg zur Arbeit: Karl Brunner – der Geistliche Assistent des KVW – <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/wolf-streift-am-issinger-weiher-umher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat am Freitagmorgen beim Issinger Weiher im Pustertal mit dem Handy einen Wolf gefilmt.<\/a>