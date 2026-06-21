<h3>\r\nUnwetter-Nacht in Südtirol sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326492_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der drückenden Hitze der vergangenen Tage haben am Samstagabend heftige Unwetter Teile Südtirols heimgesucht. Besonders schwer traf es das Unterland und das Bozner Becken, aber auch das Eisacktal, das Schlerngebiet und Gröden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unwetter-nacht-in-suedtirol-sorgt-fuer-zahlreiche-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz.<\/a><BR \/><h3>\r\nÜbertourismus, Urlaubsstress und Eintrittsgeld für Kirchen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326495_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Priester Thomas Stürz (55) leitet das diözesane Pilgerbüro und ist damit in aller Welt unterwegs; er ist gleichzeitig Tourismusseelsorger des Bistums. Wo gerät er bei Pilgerreisen in den Trubel des Übertourismus? Wie sieht er die Situation in unserem Land? Im „Sonn(der)tag“ skizziert Stürz auch, wie wir umwelt- und menschenverträglich reisen können. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/uebertourismus-urlaubsstress-und-eintrittsgeld-fuer-kirchen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zudem sagt er, was er von Eintrittsgeld für Kirchen hält – etwa von zwölf Euro für den Kölner Dom.<\/a><BR \/><h3>\r\nTauferer „Cascade“ immer tiefer in der Krise<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326498_image" \/><\/div>\r\nIn der Tauferer „Cascade“ geht es wieder einmal drunter und drüber. Am gestrigen Freitag endete die Frist für den Konzessionär, offene Verbindlichkeiten von über 100.000 Euro zu begleichen. Während der Strukturträger, die gemeindeeigene Sport Center GmbH, auf eine gerichtliche Entscheidung zur Neuvergabe wartet, möchte der frühere Pächter, die Wieser Nature und Hospitality GmbH, gerne zurückkehren – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tauferer-cascade-immer-tiefer-in-der-krise" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">doch das ist nicht so einfach.<\/a><BR \/><h3>\r\nSabine Eccel vom VinziMarkt: „Anzahl an einheimischen Bedürftigen stark gestiegen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326501_image" \/><\/div>\r\nTraurig, aber wahr: Es gibt in Südtirol Menschen, die ohne Hilfe nicht genug zum Essen hätten. Ihnen hilft in Bozen der VinziMarkt, wo sie – ohne Geld – das Lebensnotwendige einkaufen können. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sabine-eccel-vom-vinzimarkt-anzahl-an-einheimischen-beduerftigen-stark-gestiegen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kopf und Seele dieses besonderen Supermarkts ist Sabine Eccel, die ihn vor sieben Jahren mitbegründet hat und seitdem leitet.<\/a><BR \/><h3>\r\nSeppi-Comeback missglückt: „Hätte es mir anders vorgestellt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1326504_image" \/><\/div>\r\nIm Alter von 42 Jahren feierte der Kalterer Andreas Seppi, einst die Nummer 18 der Welt, sein Comeback auf der Tennisbühne. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/seppi-comeback-missglueckt-haette-es-mir-anders-vorgestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Sonntag stand er für den TC Kaltern im Play-off-Hinspiel der Serie B2 auf dem Platz.<\/a>