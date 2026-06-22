<h3>\r\n„Unschuldig, aber ich habe keine Kraft mehr“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Alex Schwazer wurde erneut positiv auf Doping getestet – zum insgesamt dritten Mal. Nachdem der Geher aus Kalch beim ersten Mal alles zugegeben hat, handelte sich anschließend wohl um eine Intrige. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/leichtathletik\/unschuldig-aber-ich-habe-keine-kraft-mehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Diese befürchtet Schwazer jetzt erneut.<\/a><h3>Vermisste Schwestern in Wohnung nahe Rom gefunden – Verdacht auf Entführung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327065_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das bange Warten hat ein Ende: Die zwei seit mehr als zwei Wochen vermissten Schwestern aus den Abruzzen sind wohlbehalten in einer Wohnung in Formia südlich von Rom aufgefunden worden. Wenige Stunden nach dem Eingreifen der Sicherheitskräfte wurden ihre Mutter, deren Lebensgefährte und der Großvater der Mädchen wegen des Verdachts der Entführung festgenommen.<h3>\r\nNach Horrorunfall: 61-jähriger Motorradfahrer hat es nicht geschafft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327068_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trauer um Gianpiero Costagli: Der 61-Jährige ist am Sonntagnachmittag im Bozner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich am Freitag bei einem Horrorcrash in Bozen zugezogen hatte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-horrorunfall-61-jaehriger-motorradfahrer-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>Trumps Nichte über ihren Onkel: „Geistig stimmt da etwas ganz und gar nicht“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327071_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Donald ist ein Misogyniker. Er respektiert keine Frauen, besonders keine starken“: Mit diesen drastischen Worten analysiert Mary L. Trump im Interview mit der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ ihren Onkel. <a href="&#8222;Es wird immer offensichtlicher, dass er nicht wei%C3%9F, was er tut&#8220;, sagt Mary L. Trump %C3%BCber ihren Onkel." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die klinische Psychologin zeichnet ein verheerendes Profil des US-Präsidenten und sieht in seinen jüngsten Attacken gegen Giorgia Meloni das Ergebnis von Verzweiflung und geistigem Abbau.<\/a><h3>\r\nSchockmomente im Trentino: Bärin kommt Wanderern gefährlich nah<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327074_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Großer Schrecken für ein Wandererpaar nahe der Ortschaft Ranzo im Trentino: Am Sonntagabend standen die beiden plötzlich einer Bärin und ihren drei Jungen gegenüber. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schockmomente-im-trentino-baerin-kommt-wanderern-gefaehrlich-nah" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Raubtier ging zum Scheinangriff über und kam den Wanderern gefährlich nahe.<\/a><h3>\r\nAlbtraum mit Zombie-Schafen & Co<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327077_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bauer Peter staunte nicht schlecht, als er nach einem langen „Kampf“ mit der für ihn neuen Datenbank Vetinfo in seinem digitalen Stallregister plötzlich Schafe wiederfand, die längst schon den Weg zum Metzger angetreten hatten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/albtraum-mit-zombie-schafen-co" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zombie-Schafe im Stall?<\/a><h3>Nummer eins: So viel verdient Sinner pro Minute<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327080_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der bisherigen Saison führte kaum ein Weg an Jannik Sinner vorbei. Das spiegelt sich auch beim Preisgeld wider – <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/nummer-eins-so-viel-verdient-sinner-pro-minute" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">vor allem was die Einkünfte pro Minute anbelangt.<\/a>