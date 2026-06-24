<h3>\r\nBombenalarm am Flughafen Bozen – Alarm auch in Innsbruck<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327764_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Flughafen Bozen ist am Mittwoch Bombenalarm ausgelöst worden. Aus Sicherheitsgründen musste der Flughafen vorübergehend evakuiert werden. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden, der Flugbetrieb läuft wieder regulär. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bombenalarm-am-flughafen-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zur selben Zeit gab es auch einen Bombenalarm am Flughafen Innsbruck.<\/a><h3>\r\nBombenalarm am Flughafen: Das sagt Vizequästor Giuseppe Tricarico<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Flughafen Bozen ist am Mittwoch Bombenalarm ausgelöst worden. Aus Sicherheitsgründen musste das Terminal vorübergehend evakuiert werden. Inzwischen wurde Entwarnung gegeben und der Flugbetrieb läuft wieder regulär. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bombenalarm-am-bozner-flughafen-das-sagt-vizequaestor-giuseppe-tricarico" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vizequästor Giuseppe Tricarico erklärte vor Ort, was hinter dem Alarm steckte und wie die Einsatzkräfte vorgingen.<\/a><h3>\r\nBozen: Häftling nach Visite im Krankenhaus geflohen – Fahndung läuft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327770_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Einem Häftling des Bozner Gefängnisses ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs die Flucht gelungen. Er soll für eine Visite ins Bozner Krankenhaus gebracht worden sein, wo er sich angeblich unbemerkt davongemacht hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haeftling-aus-bozner-gefaengnis-geflohen-fahndung-laeuft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Fahndung läuft auf Hochtouren.<\/a><h3>\r\nWie geht es mit dem Club Max weiter?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327773_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach intensiven Diskussionen über die Situation rund um die bekannte Brixner Diskothek Max haben sich heute der Brixner Stadtrat, Eigentümer und Betreiber Felix Taschler an einen Tisch gesetzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-geht-es-mit-dem-club-max-weiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Im Fokus standen die Zukunft des legendären Clubs, Perspektiven für die Jugend und die Sicherheit im Nachtleben.<\/a><h3>\r\nAlarm: Kokain wird in Südtirol zur neuen Normalität<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327776_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Kokain verliert zunehmend sein Stigma, Psychopharmaka sind für viele Jugendliche leicht zugänglich, und Mischkonsum wird immer häufiger. Das Therapiezentrum HANDS KDS begleitet jährlich rund 1.600 Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen und psychischen Belastungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-kokain-wird-zur-neuen-normalitaet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Direktor Bruno Marcato sieht vor allem den frühen Einstieg junger Menschen in den Konsum mit Sorge.<\/a><h3>\r\nJetzt auch offiziell: FCS hat einen neuen Trainer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327779_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einen Tag nach der Mitteilung der Beurlaubung von Cheftrainer Fabrizio Castori hat der FC Südtirol seinen Nachfolger präsentiert: <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/fussball\/italien\/serie-b\/jetzt-auch-offiziell-fcs-hat-einen-neuen-trainer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Davide Possanzini.<\/a><h3>\r\nWenn die Hitze zur (tödlichen) Gefahr wird<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1327782_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch wenn er über keine südtirolspezifischen Daten verfügt, „ist davon auszugehen, dass wie im restlichen Europa auch in Südtirol es während extremer Hitzewellen vermehrt zu Todesfällen kommt, sagt Dr. Christian Wiedermann vom Institut für Allgemeinmedizin und Public Health. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-die-hitze-zur-toedlichen-gefahr-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zivilschutzwarnungen, so mahnt er, seien daher in jedem Fall ernst zu nehmen.<\/a>