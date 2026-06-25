<h3>\r\nAlgunder Günther Dissertori wird Präsident der ETH Zürich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328139_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Große Ehre für einen Südtiroler Spitzenwissenschaftler: Der Schweizer Bundesrat hat den gebürtigen Algunder Günther Dissertori zum neuen Präsidenten der ETH Zürich gewählt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/algunder-guenther-dissertori-wird-praesident-der-eth-zuerich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ab dem 1. Jänner 2027 wird der renommierte Teilchenphysiker eine der weltweit führenden technischen Hochschulen leiten.<\/a><h3>\r\nDoppelmord in der Toskana: Tat hat vermutlich homophoben Hintergrund<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328142_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 63 Jahre alter Mann hat in Italien – wie berichtet – seine Ehefrau und seinen Sohn erschossen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Behörden am Mittwoch in der 31.000-Einwohner-Gemeinde Camaiore in der Toskana. Möglicherweise gab es einen homophoben Hintergrund. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/doppelmord-in-der-toskana-tat-hat-vermutlich-homophoben-hintergrund" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Verdächtige wurde festgenommen und wegen zweifachen vorsätzlichen Mordes vernommen.<\/a><h3>\r\nNach Raubüberfall in Meran: Mutmaßlicher Täter gefasst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328145_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Polizei ist der mutmaßliche Täter des Raubüberfalls auf eine Meraner Bar ins Netz gegangen: Es handelt sich um einen 58-jährigen Italiener. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-raubueberfall-in-meran-mutmasslicher-taeter-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In seiner Wohnung sollen die Behörden die Tatwaffe gefunden haben. Der Mann wurde verhaftet.<\/a><h3>\r\nAndreas Kofler: „Wir müssen mehr arbeiten, um das Gleiche zu erreichen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328148_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die fetten Jahre sind vorerst vorbei: Nach 15 Jahren Boom spürt auch Südtirols Weinwirtschaft den globalen Gegenwind. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/andreas-kofler-wir-muessen-mehr-arbeiten-um-das-gleiche-zu-erreichen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Sommergespräch analysiert Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein, die neue Realität.<\/a><h3>\r\nRechte im Urlaub: Der Notfall-Guide für Südtiroler Reisende<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328151_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Koffer weg, Zimmer schmutzig oder Kratzer am Mietwagen? Wer jetzt falsch reagiert, verschenkt sein Recht auf Entschädigung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/rechte-im-urlaub-der-notfall-guide-fuer-suedtiroler-reisende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gemeinsam mit der Reiseexpertin Barbara Klotzner vom EVZ Bozen zeigen wir Ihnen, wie Sie Mängel vor Ort rechtssicher dokumentieren.<\/a><h3>Magen-Darm-Infekt bei Schülergruppe: In Natz-Schabs muss der Notarzt ausrücken<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328154_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Medizinischer Notfall in einer Pension in Natz-Schabs: Das Weiße Kreuz und ein Notarztteam mussten am Donnerstag acht bundesdeutschen Schülern, die derzeit in der Pension zu Gast sind, wegen eines akuten Magen-Darm-Infekts zur Hilfe eilen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/magen-darm-infekt-bei-schuelergruppe-in-natz-schabs-muss-notarzt-ausruecken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\n38 Grad! Hitzewelle nähert sich dem Höhepunkt – Abkühlung in Sicht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328157_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Hitzewelle hat Südtirol fest im Griff und die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen noch weiter an. Am Sonntag und Montag werden mit bis zu 38 Grad die heißesten Tage erwartet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/38-grad-hitzewelle-naehert-sich-dem-hoehepunkt-abkuehlung-in-sicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Danach könnte sich die Lage jedoch langsam entspannen.<\/a>