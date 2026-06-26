<h3>\r\nPanidersattel: Südtirolerin (18) bei Motorradunfall erheblich verletzt<\/h3>\n\n<video-jw video-id="aNYSzRK3"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/panidersattel-18-jaehrige-suedtirolerin-verletzt-sich-bei-motorradunfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine junge Südtirolerin erlitt bei einem Verkehrsunfall auf dem Panidersattel erhebliche Verletzungen: Die 18-jährige Motorradfahrerin ist am Freitagvormittag mit einem Auto kollidiert.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nErneuter Einbruch bei Sanvit in Eppan: „Wissen nicht mehr, was wir tun sollen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328571_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Schaden ist einmal mehr beträchtlich. Fast auf den Tag genau einen Monat nach dem letzten derartigen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erneuter-einbruch-bei-sanvit-in-eppan-wissen-nicht-was-wir-tun-sollen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vorfall sind Unbekannte erneut in das Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan eingebrochen. Mit einem Lieferwagen rammten sie die Glasfront und verschafften sich dadurch Zugang zum Geschäft.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEinsatz in Sulden: Zwei Personen bewusstlos in Bergstation<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328574_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einsatz-in-sulden-zwei-personen-bewusstlos-in-bergstation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zu einem größeren Einsatz ist es heute zur Mittagszeit an der Bergstation der Seilbahn Langenstein in Sulden gekommen. Zwei Personen waren bewusstlos – es wird ein Kohlenmonoxid-Austritt vermutet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVerbot von Motorsport-Events: Warum der Mendelpass nicht betroffen ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328577_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/verbot-von-motorsportveranstaltungen-warum-mendelpass-nicht-betroffen-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für Unverständnis und Irritationen sorgt im Überetsch die gestern veröffentlichte Liste jener Straßenabschnitte – insgesamt sind es 63 – , wo künftig laut Beschluss der Landesregierung organisierte Motorsportveranstaltungen verboten sind. Der Grund: Auf der Liste fehlt die Mendelpassstraße.<\/a>\r\n<h3>\r\nEs wird noch heißer in Südtirol – Und dann folgen starke Hitzegewitter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328580_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Südtirol steuert auf den Höhepunkt der Hitzewelle zu: Bis zu 38 Grad werden bis Sonntag erwartet, begleitet von sehr warmen Nächten und zunehmender Gewitterneigung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/es-wird-noch-heisser-in-suedtirol-und-dann-folgen-starke-hitzegewitter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Behörden warnen vor anhaltender extremer Hitzebelastung und halten die Warnstufe Rot im gesamten Talboden von Meran bis Bozen und Salurn sowie in Brixen aufrecht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Magisch“: Tennis-Ikone urlaubt in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1328583_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Einst spielte sie auf der Tennisbühne um den Sieg bei den größten Turnieren, mittlerweile genießt Maria Sharapova längst ihren Ruhestand – und zwar inmitten der Südtiroler Bergwelt.