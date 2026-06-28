<h3>\r\nHeftige Unwetter: Feuerwehren im Burggrafenamt und Vinschgau im Dauereinsatz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329096_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die heftigen Unwetter, die am Sonntagnachmittag mit voller Wucht über Südtirol hereingebrochen sind, halten zahlreiche Feuerwehren auf Trab. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heftige-unwetter-feuerwehren-im-burggrafenamt-und-vinschgau-im-dauereinsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Besonders im Burggrafenamt und im Vinschgau sind die Wehrmänner im Dauereinsatz.<\/a><BR \/><h3>\r\nEndlich wird es kühler: Am Mittwoch gehen die Temperaturen zurück<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329033_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ganz Südtirol ächzt unter der extremen Hitze und deshalb stellt sich für viele nur eine Frage: Wann kühlt es endlich ab? Die Antwort: Mitte der kommenden Woche. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/endlich-wird-es-kuehler-am-mittwoch-gehen-die-temperaturen-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit dem Durchziehen einer Kaltfront wird es unbeständiger und die Temperaturen gehen zurück – wenigstens um ein paar Grad.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Großbrand in Kalterer Bäckerei: Womöglich Backofen als Brandursache <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329036_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Großbrand hat am gestrigen Samstagabend in der Bäckerei Eisenstecken in der Kellereistraße in Kaltern einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Explosion im Bereich eines Backofens das Feuer verursacht haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-grossbrand-in-kalterer-baeckerei-womoeglich-backofen-als-brandursache" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei Personen wurden mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.<\/a><BR \/><h3>\r\nAuf der Flucht: Das ist der entflohene Bozner Häftling<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329039_image" \/><\/div>\r\nNach der spektakulären Flucht eines Häftlings aus dem Bozner Krankenhaus wurden Fotos des 23-jährigen Kosovaren veröffentlicht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/auf-der-flucht-das-ist-der-entflohene-bozner-haeftling" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum vollständigen Artikel.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Horrorunfall in Bruneck: 68-Jährige erliegt schwersten Verletzungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329042_image" \/><\/div>\r\nDer schreckliche Unfall vom 27. Mai in Bruneck, bei dem der 20-jährige Matthias Kirchler aus Ahornach ums Leben gekommen war, hat ein zweites Todesopfer gefordert. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, erlag rund einen Monat nach dem tragischen Ereignis eine 68-jährige Frau aus der Gegend um Pescara im Bozner Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-horrorunfall-in-bruneck-68-jaehrige-erliegt-schwersten-verletzungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier die Details.<\/a><BR \/><h3>\r\nPionier des Transplantsports hört auf: Michael Prenner (71) blickt mit uns zurück<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329045_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Michael Prenner, Pionier der Transplantations-Sportszene, hat bei der EM in Arnheim eine Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Mit diesen beiden Erfolgen möchte der Ausnahmesportler seine Wettkampfkarriere ausklingen lassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/pionier-des-transplantsports-hoert-auf-michael-prenner-71-blickt-mit-uns-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Allerdings ist er hin- und hergerissen.<\/a>