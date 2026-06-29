<h3>\r\nVIDEO | Murenabgang in Meran: Lage angespannt – Feuerwehren im Dauereinsatz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329453_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach den schweren Unwettern im Burggrafenamt dauern die Aufräum- und Sicherungsarbeiten im Murengebiet zwischen Meran und Hafling <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-murenabgang-einsatzkraefte-seit-12-stunden-im-dauereinsatz-lage-bleibt-angespannt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">unvermindert an.<\/a><BR \/><h3>\r\nMure verschüttete sein Haus in Meran: „Habe Kindern nur noch gesagt: Rennt!“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329456_image" \/><\/div>\r\nWie berichtet, evakuierten die Einsatzkräfte nach dem Murenabgang am Sonntag kurz vor 17 Uhr die gesamte Gefahrenzone und brachten alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit. Insgesamt mussten 69 Menschen – 39 in Meran und 30 in Hafling – ihre Wohnungen verlassen. Sechs Personen wurden leicht verletzt, drei Wohnhäuser sind derzeit unbewohnbar. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sein-haus-wurde-schwer-vermurt-habe-kindern-gesagt-sie-muessen-rennen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch jenes von Wolfgang Tomasi am Naifdammweg 1 in Meran.<\/a><BR \/><h3>\r\n36 Grad – dann Abkühlung: Hitzewelle in Südtirol endet am Mittwoch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329459_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Südtirol war in den vergangenen Tagen fest im Griff einer Hitzewelle – so früh wie fast noch nie im Sommer. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/36-grad-dann-abkuehlung-hitzewelle-in-suedtirol-endet-am-mittwoch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Tage der Hitzewelle sind nun aber gezählt.<\/a><BR \/><h3>\r\nWipptaler Ehepaar überweist 50.000 Euro an „falsche Carabinieri“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329462_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In letzter Minute: Ein Ehepaar aus dem Wipptal wurde jüngst Opfer der Betrugsmasche des „falschen Carabiniere“ und drohte, 50.000 Euro zu verlieren. Dank einer raschen Anzeige konnten die Carabinieri das Geld sichern und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/betrugsmasche-ermittler-bewahren-ehepaar-vor-verlust-von-50000-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zwei Verdächtige anzeigen.<\/a>