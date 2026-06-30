<h3>\r\nGroße Trauer um Franz Vittur (97) <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329732_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die ladinische Welt trauert um Franz Vittur, eine Leitfigur des ladinischen Schulwesens, der ladinischen Kultur und der Förderung der ladinischen Sprache. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/franz-vittur-97-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er ist am gestrigen Montag im Alter von 97 Jahren gestorben.<\/a><BR \/><h3>\r\nOhrfeige mit tödlichen Folgen in Kardaun: Tatverdächtiger hat ausgesagt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329579_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von neun bis zehn Uhr hat M.D. (55) aus Kardaun, dem Körperverletzung mit Todesfolge an Manfred Rigger (67) aus Karneid zur Last gelegt wird, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ohrfeige-mit-toedlichen-folgen-in-kardaun-tatverdaechtiger-hat-ausgesagt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am Montag Staatsanwältin Sara Rielli Rede und Antwort gestanden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nAb morgen: Neue Abfertigungsregel – Das müssen Sie wissen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329900_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit dem morgigen 1. Juli tritt eine Reform der betrieblichen Abfertigung in Kraft, die alle Beschäftigten des privaten Sektors direkt betrifft – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neue-abfertigungsregel-wer-nichts-tut-landet-automatisch-im-rentenfonds" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ausgenommen sind öffentlich Bedienstete und Hausangestellte.<\/a><BR \/><h3>\r\nSinner und der blutige Schuh: „Ich bin überrascht, dass…“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1329834_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tennis-Superstar Jannik Sinner war nach seinem hart erkämpften Fünfsatzsieg zum Auftakt von Wimbledon erleichtert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-und-der-blutige-schuh-ich-bin-ueberrascht-dass" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Außerdem sprach er über seinen blutigen Schuh, der viel Aufmerksamkeit erregt hat.<\/a><BR \/><h3>\r\nHotspot Pragser Wildsee: Das ändert sich ab morgen für Besucher<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1329777_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Heute ist die letzte Gelegenheit, den Pragser Wildsee ohne Reservierung oder Genehmigung mit dem Auto zu erreichen. Ab morgen, 1. Juli, tritt die sommerliche Zufahrtsregelung in Kraft – heuer zehn Tage früher als in den Vorjahren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hotspot-pragser-wildsee-das-aendert-sich-ab-morgen-fuer-besucher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was Besucher wissen müssen.<\/a>