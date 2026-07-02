<h3>\r\nMeran: Zwei 16-Jährige nach Raubüberfall angezeigt – Dritter gesucht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1331415_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-zwei-16-jaehrige-nach-raubueberfall-angezeigt-dritter-gesucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Carabinieri haben zwei 16-jährige Jugendliche aus Meran wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen und fortgesetzten schweren Raubes angezeigt. Nach einem dritten mutmaßlichen Täter wird weiterhin gesucht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGaffer nach Mure bei Hafling: „Ab sofort werden Schaulustige angezeigt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1331418_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gaffer-nach-mure-bei-hafling-ab-sofort-werden-schaulustige-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haflings Bürgermeisterin Sonja Plank, selbst Feuerwehrfrau, hat die Faxen dicke. Seit dem die Landesstraße nach Hafling am Sonntagabend wegen der schweren Regenfälle auf 70 Metern weggebrochen ist – seit Montagmittag ist sie gesperrt –, tummeln sich Schaulustige an der Abbruchstelle. Sie kommen von oben aus Hafling oder von unten aus Meran.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTimmelsjoch: Frontalcrash zwischen zwei Motorradfahrern – Schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1331421_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/timmelsjoch-zwei-motorradfahrer-kollidieren-frontal-beide-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei Motorradfahrer sind am heutigen Donnerstagnachmittag auf der Timmelsjochstraße frontal kollidiert. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt, der andere erheblich. Sie wurden mit zwei Notarzthubschraubern ins Krankenhaus gebracht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDrogentod durch Nitazen in Bruneck: Testergebnis könnte kippen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1331424_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drogentod-durch-nitazen-in-bruneck-testergebnis-koennte-kippen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Nachricht hatte im Herbst vorigen Jahres Schlagzeilen gemacht: In Südtirol sei der erste Nachweis eines Drogentodes auf italienischem Staatsgebiet durch das künstliche Opioid Nitazen gelungen. Und genau dieses Testergebnis steht nun im Visier der Verteidigung des 29-Jährigen, der verdächtigt wird, die fatale Droge an einen Bekannten (28) abgegeben zu haben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nRené Benko erstmals rechtskräftig verurteilt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1331427_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Oberste Gerichtshof (OGH) Österreichs hat die erste Verurteilung des Immobilien-Investors René Benko bestätigt. Die Richterinnen und Richter wiesen die Berufung des Investors ab. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/benko-nach-ogh-entscheid-erstmals-rechtskraeftig-verurteilt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Gründer des Unternehmens Signa war im Oktober 2025 wegen Schädigung seiner Gläubiger vom Landesgericht Innsbruck zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Dabei ging es um eine 300.000-Euro-Schenkung Benkos an seine Mutter, mit der er Vermögen beiseiteschaffte.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSo denkt Südtirol: Was halten die Südtiroler vom Bettenstopp?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1331430_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>So denkt Südtirol, Teil 2: Kaum ein Thema hat die tourismuspolitische Diskussion in Südtirol in den vergangenen Jahren so stark geprägt wie der Bettenstopp. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-denkt-suedtirol-was-halten-die-suedtiroler-vom-bettenstopp" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie Südtirolerinnen und Südtiroler darüber und auch über die Ausnahmen des Stopps denken, zeigt die vom Marktforschungsinstitut KOMMA durchgeführte Umfrage.<\/a>