<h3>\r\nVierschach: 19-Jähriger von 500 Kilo eingeklemmt – Lebensgefährlich verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332072_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Vierschach hat sich am heutigen Freitagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet: Auf einer Baustelle hat sich ein 19-jähriger einheimischer Arbeiter <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/arbeitsunfall-auf-innichner-baustelle-person-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.<\/a><h3>\r\nSensation in Südtirol: Zwei Mönchsgeier entdeckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332075_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Immer mehr Wildtiere entdecken Südtirol. Nicht nur Großraubtiere wie Bär und Wolf oder Großkatzen wie der Luchs, sondern jetzt auch große Vogelarten. Tatsächlich wurde vor Kurzem in einem kleinen Südtiroler Seitental eine außergewöhnlich große Gruppe von Gänsegeiern entdeckt. Ein Anblick, der selbst erfahrene Naturbeobachter staunen lässt. Doch zwischen den mächtigen Segelfliegern entdeckten aufmerksame Beobachter zwei noch seltenere Gäste: Mönchsgeier, die zu den außergewöhnlichsten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sensation-in-suedtirol-zwei-moenchsgeier-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Irrgästen der heimischen Vogelwelt zählen.<\/a><BR \/><h3>\r\nAlgund: Wegen 2,50 Euro – Zwei 15-Jährige überfallen 13-Jährigen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332078_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schwere Vorwürfe gegen zwei 15-Jährige: In Algund sollen sie einen 13-Jährigen angegriffen und ihm das Portemonnaie geraubt haben. Ihre Beute: Nicht mehr als 2,50 Euro. Die beiden wurden bei der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/algund-zwei-jugendliche-ueberfallen-13-jaehrigen-wegen-250-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jugendstaatsanwaltschaft in Bozen angezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBruneck: Satirisches Meme der Grünen löst scharfe Reaktionen der SVP aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332081_image" \/><\/div>\r\nDie jüngste Brunecker Ratssitzung hat ein politisches Nachspiel. Bei dieser war bekanntlich die Bauleitplanänderung für die Errichtung des brisanten Hotelprojektes von Bürgermeister Bruno Wolf und der Kronplatz Seilbahngesellschaft in Reischach beschlossen worden. Ein Facebook-Eintrag der Grünen, der einen Tag später veröffentlicht wurde, sorgt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/bruneck-satirisches-meme-der-gruenen-loest-scharfe-reaktionen-der-svp-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nun in den Reihen der SVP für helle Aufregung.<\/a><BR \/><h3>\r\nAnton Bergmeister (63) bei Waldarbeiten in Vals tödlich verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332084_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der 63-jährige Anton Bergmeister aus Vintl verlor am Donnerstag bei einem tragischen Arbeitsunfall in Vals <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/anton-bergmeister-63-bei-waldarbeiten-in-vals-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Gemeinde Mühlbach) sein Leben.<\/a>