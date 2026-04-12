<h3>\r\nHeldenhafter Turniersieg: Sinner ist wieder die Nummer 1!<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1300140_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/heldenhafter-turniersieg-sinner-ist-wieder-die-nummer-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Südtiroler auf dem Thron der Tenniswelt: Das ist (wieder) Realität.<\/a> Jannik Sinner hat am Sonntag einen heroischen Finalsieg in Monte Carlo gefeiert und sich damit zurück auf den Tennisthron katapultiert.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Kommunion: Göttlicher Moment und menschliche Verbote<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300143_image" \/><\/div>\r\nAm heutigen Weißen Sonntag steht sie im Mittelpunkt, bei Wort-Gottes-Feiern in der Diözese muss sie aber „draußen“ bleiben, und einigen wird sie sogar verweigert – etwa Geschiedenen, die wieder heiraten: Die Kommunion ist ein heikles Thema. Der bekannte Liturgiewissenschaftler P. Ewald Volgger erklärt im „Sonn(der)tag“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/die-kommunion-goettlicher-moment-und-menschliche-verbote" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">was im magischen Moment beim Empfang der Hostie geschieht, welche Kommunion es bei jeder Wort-Gottes-Feier gibt und was er über Kommunionverbote für „Sündige“ denkt. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nNächtlicher Einbruch in Bozner Bar: 9.000 Euro erbeutet – Tunesier (39) gestellt <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1300146_image" \/><\/div>\r\nEs war vier Uhr in der Nacht auf den heutigen Sonntag, als einige aufmerksame Bürger der Polizei einen Einbruch meldeten: In der Bozner Drususallee soll ein Mann rund 9.000 Euro in Rubbellosen aus einer Bar gestohlen haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-einbruch-in-bozner-bar-9000-euro-erbeutet-tunesier-39-gestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Verdächtige, ein 39-jähriger Tunesier, konnte unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. <\/a><BR \/><h3>\r\nSchütteltrauma: Sekunden, die ein Leben zerstören können<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1300149_image" \/><\/div>\r\nWenn ein Baby schreit und schreit oder über Tage oder Wochen wenig schläft, fühlt man sich schnell hilflos und am Limit. „Genau in solchen Momenten ist es wichtig zu wissen: Schütteln ist niemals eine Lösung – es kann ein Baby schwer verletzen oder töten“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/schuetteltrauma-sekunden-die-ein-leben-zerstoeren-koennen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mahnt die Direktorin der Pädiatrie am Krankenhaus Sterzing, Dr. Micòl Cont.<\/a><BR \/><h3>\r\nVideo zeigt Sabotage an TAL-Pipeline bei Grenze zwischen Friaul und Kärnten<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1300152_image" \/><\/div>\r\nErmittler vermuten eine Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölpipeline (TAL), die vom Hafen Triest über Österreich nach Deutschland führt. Ein Strommast, der das Ölpipeline-Netzwerk speist, wurde Ende März in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Gemeinde Tolmezzo (Provinz Udine) nahe Kärnten mit Brennschneidflammen beschädigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/video-zeigt-sabotage-an-tal-pipeline-bei-grenze-zwischen-friaul-und-kaernten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ermittler vermuten eine professionelle Aktion, die auf die Energieversorgung Mitteleuropas abzielte.<\/a><BR \/><h3>\r\nIm Reich des Südtiroler Kino-Faktotums Natalino Bernato<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1300155_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn dieser Tage das Bozner Filmfestival die Herzen der Cineasten höherschlagen lässt, gebietet es sich auch mal, ein kaum bekanntes Kleinod der Südtiroler Kinokultur in den Mittelpunkt zu rücken: das Ciné-Museum. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/im-reich-des-suedtiroler-kino-faktotums-natalino-bernato" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer es besucht, gerät auch ins Staunen ob der fabelhaften Erlebnisse und Kenntnisse seines Kurators Natalino Bernato.<\/a><BR \/><h3>\r\nTrump kündigt Blockade der Straße von Hormuz an<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1300158_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>US-Präsident Donald Trump hat eine sofortige Blockade der Straße von Hormuz durch die US-Marine angekündigt. Die Marine werde mit sofortiger Wirkung damit beginnen, alle Schiffe an der Ein- oder Ausfahrt aus der Meerenge zu hindern, schrieb Trump am Sonntag auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/trump-kuendigt-blockade-der-strasse-von-hormuz-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Außerdem habe er die Marine angewiesen, jedes Schiff in internationalen Gewässern aufzubringen, das eine Maut an den Iran gezahlt habe.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>.