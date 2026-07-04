<h3>\r\n13-Jähriger im Vinschgau mit Pkw unterwegs – Ortspolizei greift ein<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332342_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es im Vinschgau gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/13-jaehriger-im-vinschgau-mit-pkw-unterwegs-ortspolizei-greift-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein erst 13-jähriger Jugendlicher war mit einem Pkw in einer Vinschger Gemeinde unterwegs. <\/a>Der Vorfall ereignete sich am letzten Juni-Wochenende.<h3>\r\nSanitätsbetrieb warnt vor betrügerischen SMS und E-Mails<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332267_image" \/><\/div>\r\nDer Südtiroler Sanitätsbetrieb informiert, dass auch <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sanitaetsbetrieb-warnt-betruegerischen-sms-und-e-mails" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> in Südtirol Fälle von gefälschten SMS und E-Mails gemeldet wurden<\/a>, die den Namen des italienischen Gesundheitsministeriums oder des Südtiroler Sanitätsbetriebes missbräuchlich verwenden und die Bürger dazu auffordern, die Gesundheitskarte zu erneuern.<h3>\r\nWolfgang Ambros: „Ich habe alles aus Jux und Tollerei gemacht“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kantig? Ja. Grantig? Na. Legendär? Auf jeden Fall! <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/musik\/wolfgang-ambros-ich-habe-alles-aus-jux-und-tollerei-gemacht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wolfgang Ambros (74) zeigt seit Jahrzehnten, dass man auch ohne Allüren zur Ikone werden kann. <\/a>Mit Hits wie „Da Hofa“, „Zwickt’s mi“, „Es lebe der Zentralfriedhof“, „Die Blume aus dem Gemeindebau“ oder „Schifoan“ prägte der Wiener den Austropop wie kaum ein anderer – und das Beste davon (und ein bisschen was Neues) bringt er mit seiner Band Die No. 1 vom Wienerwald am Donnerstag, 9. Juli, in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff.<h3>\r\nFrontalcrash bei Bruneck – Pustererin schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332348_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Samstag im Pustertal gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frontalcrash-auf-pusterer-strasse-mehrere-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Einheimische verletzte sich dabei schwer, mehrere weitere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Kühe sind keine Kuscheltiere“: Bauernbund warnt vor gefährlichen Begegnungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332351_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem schweren Zwischenfall mit einer Mutterkuh in Antholz ruft der Südtiroler Bauernbund (SBB) Wanderer zu besonderer Vorsicht auf. Vor allem Hunde, Kälber in der Herde und die zunehmende Präsenz des Wolfes können das Verhalten von Weidetieren beeinflussen und das Risiko gefährlicher Situationen erhöhen.