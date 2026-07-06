<h3>\r\nKlausen: Frau (75) auf Zebrastreifen von Auto erfasst – Schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332960_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/klausen-frau-auf-zebrastreifen-von-auto-erfasst-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Beim Schwimmbad in Klausen ist am heutigen Montagvormittag eine 75-jährige Frau aus Klausen auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSchließt der „Après Club“?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332963_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schliesst-der-apres-club" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie viel Wahrheit steckt eigentlich hinter dem Gerücht, dass der „Après Club“ in Gargazon schließt? Wir haben bei Bürgermeister Bernhard Paris nachgefragt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSchluss mit Tankrabatt: Werden Benzin und Diesel wieder teurer?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332966_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer hierzulande tankt, könnte künftig wieder mehr zahlen müssen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/schluss-mit-tankrabatt-werden-benzin-und-diesel-wieder-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der staatliche Steuerrabatt auf Benzin und Diesel ist ausgelaufen. Trotz sinkender Ölpreise fordert die Regierung die Mineralölkonzerne auf, die Entlastung endlich an die Kunden weiterzugeben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nUrlaub am Meer: An diesen Stränden kommt nur noch hinein, wer vorab bucht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer im Sommer 2026 an einigen der beliebtesten Strände Italiens baden möchte, braucht vielerorts mehr als nur Badehose und Handtuch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/urlaub-am-meer-an-diesen-straenden-kommt-nur-noch-hinein-wer-vorab-bucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vor allem in Süditalien gelten inzwischen strenge Zugangsbeschränkungen mit Online-Reservierungen, Eintrittsgebühren und begrenzten Besucherzahlen, um Natur und Küsten vor Übertourismus zu schützen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSchon wieder! Trump spottet über Meloni – „Brauchen einstweilige Verfügung“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1332972_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>US-Präsident Donald Trump hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erneut öffentlich ins Visier genommen. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte er ein Meme mit einem gemeinsamen Foto der beiden und schrieb dazu: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brauchen-einstweilige-verfuegung-trump-spottet-ueber-meloni" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Wir brauchen eine einstweilige Verfügung.“ In den USA wird eine solche Anordnung in der Regel als Kontakt- oder Annäherungsverbot verstanden.<\/a>