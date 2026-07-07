<h3>\r\nSchon wieder! Einbruchsversuch in Fahrradgeschäft<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1333467_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Serie von <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schon-wieder-einbruchsversuch-in-fahrradgeschaeft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einbrüchen in Südtiroler Fahrradgeschäfte<\/a> reißt nicht ab. Am Wochenende haben zwei vermummte Täter versucht, im Fahrradgeschäft Flarer in Sinich einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch an der Alarmanlage, die ausgelöst wurde und die Einbrecher in die Flucht schlug.<h3>\r\nWenn am Sonntag Wahlen wären: So würde die SVP abschneiden<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333470_image" \/><\/div>\r\n<\/h3>\r\nWären am Sonntag Landtagswahlen, wie würde die SVP abschneiden? Eine von der Volkspartei in Auftrag gegebene Umfrage gibt Aufschluss. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-am-sonntag-wahlen-waeren-so-wuerde-die-svp-abschneiden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ergebnisse sind durchaus überraschend<\/a>.<h3>\r\nMeran: Frau unterhalb des Tappeinerwegs tot aufgefunden<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333473_image" \/><\/div>\r\n<\/h3>\r\nUnterhalb des Meraner Tappeinerwegs wurde am heutigen Dienstagnachmittag eine ältere <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-aeltere-frau-unterhalb-des-tappeinerwegs-tot-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Frau tot aufgefunden<\/a>.<h3>\r\nScharfe Kritik an Verlegung des Prazollsteigs in Kaltern: „Verheerend“<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1333485_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kalterer Vereine schlagen Alarm und üben scharfe Kritik an der Verlegung des Prazollsteigs. Im Zuge der Erweiterung der Schottergrube Ziegelstadel wurde der bekannte Steig <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/scharfe-kritik-an-verlegung-des-prazollsteigs-in-kaltern-verheerend" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„brachial und unsensibel verlegt – ohne Einbindung der lokalen Akteure wie der AVS Sektion Kaltern und des Steigwarts“<\/a>.<BR \/><h3>\r\nLe Pen-Urteil: Drei Jahre Haft, 15 Monate Nichtwählbarkeit<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1333476_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/le-pen-urteil-drei-jahre-haft-15-monate-nichtwaehlbarkeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">französische Rechtspopulistin Marine Le Pen <\/a>ist im Berufungsverfahren wegen der Veruntreuung von EU-Geldern zu einer dreijährigen Haftstrafe und zu einem 15-monatigen Kandidaturverbot verurteilt worden. Die Richter verurteilten sie am Dienstag in Paris zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einem Jahr in Form einer elektronischen Fußfessel. Le Pen hatte zuvor ausgeschlossen, mit Fußfessel in den Wahlkampf zur im Frühjahr 2027 stattfindenden Präsidentschaftswahl zu ziehen.