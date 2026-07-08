<h3>\r\nKinderpornografie: Ermittlungen gegen 30 Personen – Auch in Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1333833_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Rahmen einer groß angelegten Ermittlung der Staatsanwaltschaft Catania gegen die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger im Internet hat die Postpolizei auch in Bozen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kinderpornografie-ermittlungen-gegen-30-personen-auch-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Artikel.<\/a><h3>\r\nGute Nachricht für Südtiroler: Land wird Steuern senken<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1333836_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit einem Nachtragshaushalt von über einer Milliarde Euro klettert das Landesbudget auf elf Milliarden. Davon sollen im kommenden Jahr die Südtiroler mit Steuererleichterungen profitieren: Landeshauptmann Arno Kompatscher kündigte im Gesetzgebungsausschuss Entlastungen für niedrige und mittlere Einkommen beim regionalen IRPEF-Zuschlag an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/gute-nachricht-fuer-suedtiroler-land-wird-steuern-senken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zudem werden für alle die Kinderfreibeträge erhöht und die Seniorenunterstützung ausgebaut.<\/a><h3>\r\nKommentar: Ein kleiner Huster reicht...<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1333839_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ärger ist ein schlechter Ratgeber. Man soll eine Nacht darüber schlafen und am nächsten Tag sieht die Welt schon anders aus. Sagt man. Außer im Überetsch. Da ärgert man sich auch am nächsten Morgen wieder. Weil man fast sicher erneut im Stau steht.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kommentar-ein-kleiner-huster-reicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von Vize-Chefredakteur Günther Heidegger.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Todesfahrt am Gardasee: Verurteilter bekommt Todesboot zurück<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1333842_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Berufungsgericht in Brescia hat die Konfiszierung des Motorboots aufgehoben, das 2021 auf dem Gardasee zwei Menschen tödlich erfasst hatte. Das Boot wird an seinen deutschen Eigentümer Christian Teismann zurückgegeben, der bereits rechtskräftig wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-todesfahrt-am-gardasee-verurteilter-bekommt-todesboot-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Richter ordneten die Rückgabe des schnellen Motorbootes Riva Aquarama unter der Bedingung an, dass die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen an dem Boot nachgewiesen werden.<\/a><h3>\r\nMeran: Ein Haus nach Murenabgang für unbewohnbar erklärt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1333845_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach dem Murenabgang in Meran bleibt ein Haus unbewohnbar. Sieben Personen sind nach wie vor evakuiert. Gestern Abend wurde im Rathaus das technische Gutachten von Ingenieur Oswald Holzner vorgelegt, der mit der Begutachtung des statischen Zustands der vom Erdrutsch am 28. Juni betroffenen Gebäude beauftragt war. Indes wird am morgigen Donnerstag die Landesstraße nach Hafling wieder für den Verkehr freigegeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-ein-haus-nach-murenabgang-fuer-unbewohnbar-erklaert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nFür die Arbeit im Urlaub erreichbar sein – Das sind die Regeln<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1333848_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Umfragen zeigen: Viele sind für die Arbeit auch im Urlaub erreichbar. Gesetzlich verpflichtet ist man dazu nicht, sagt Arbeitsrechtsexperte Josef Tschöll. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/fuer-die-arbeit-im-urlaub-erreichbar-sein-das-sind-die-regeln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sehr wohl aber kann der Chef einen aus dem Urlaub in Ausnahmefällen zurückholen.<\/a><h3>\r\nBrenta: Wölfe „sekkieren“ einen Bären<\/h3>\n\n<video-jw video-id="xVzOZ6xX"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Beeindruckende Aufnahmen lieferte eine Videofalle im Naturpark Adamello Brenta westlich von Trient. Ein Bär will sich an einem Baum reiben. Ein Wolfsrudel nutzt die Gunst der Stunde und belästigt den Bären immer wieder, sodass er sich nicht in Ruhe am Baum reiben kann. „Das ist nicht nur ein kurioses Video, sondern ein wertvolles Zeugnis darüber, wie die Großraubtiere in unseren Wäldern miteinander leben“, sagt der bekannte Naturfotograf Paolo Togni, der die Videofalle aufgestellt hatte.<h3>\r\nDas sind die neuen Vorlieben der Südtiroler beim Autokauf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1333851_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Südtiroler Automarkt ist stark im Umbruch. Die aktuellen Neuzulassungszahlen der Privatkäufer für das erste Halbjahr, die uns exklusiv vorliegen, zeigen deutliche Verschiebungen bei den beliebtesten Antriebsarten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/das-sind-die-neuen-vorlieben-der-suedtiroler-beim-autokauf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a>