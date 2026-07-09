<h3>\r\nInternationale Geldwäsche: 27 Personen verurteilt – 27 Millionen Euro eingezogen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Internationale Ermittlungen gegen ein weit verzweigtes mutmaßliches Geldwäschenetzwerk haben zu einem bedeutenden Justizerfolg geführt: Das Landesgericht Trient verhängte 27 Schuldsprüche, Freiheitsstrafen von insgesamt mehr als 86 Jahren und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/internationale-geldwaesche-27-personen-verurteilt-27-millionen-euro-eingezogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ordnete Einziehungen in Höhe von über 27 Millionen Euro an.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroßeinsatz in Montal: Hotel evakuiert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334283_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Hotel Lanerhof in Montal ist am heutigen Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Insgesamt standen fünf Wehren im Einsatz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/montal-grossbrand-in-hotel-heizraum-steht-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.<\/a><BR \/><h3>\r\nEin Patient alle fünf Minuten: Hitze belastet Notaufnahme derzeit stark<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die starke Hitze zusammen mit dem Sommer-Tourismus belasten derzeit Südtirols Notaufnahmen. So verzeichnet man aktuell allein in der Bozner Notaufnahme 308 Patienten durchschnittlich am Tag – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/ein-patient-alle-fuenf-minuten-hitze-belastet-notaufnahme-derzeit-stark" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das ist einer bzw. eine alle fünf Minuten. <\/a><BR \/><h3>\r\nPopstar Bonnie Tyler ist tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Popstar Bonnie Tyler 75-jährig gestorbenDie britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einen Monat nach dem 75. Geburtstag, teilte die Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie „Holding Out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“ bekannt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/popstar-bonnie-tyler-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.<\/a><BR \/><h3>\r\nVon Auto der Großmutter überrollt - Eineinhalbjähriger stirbt im Krankenhaus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein eineinhalb Jahre alter Bub ist in Zero Branco in der Provinz Treviso von dem Auto seiner Großmutter erfasst worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend im Hof eines Wohnhauses, als die Großmutter ihr Fahrzeug parken wollte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/von-auto-der-grossmutter-ueberrollt-eineinhalbjaehriger-stirbt-im-krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Auto saß auch die achtjährige Schwester des Buben.<\/a>