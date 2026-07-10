<h3>\r\nDie dritte Hitzewelle des Jahres ist da<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einmal mehr hat die Hitze Südtirol fest im Griff. Nach einer kurzen Verschnaufpause knacken die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder regelmäßig die 35-Grad-Marke. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-dritte-hitzwelle-des-jahres-ist-da" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ganz so schwül wie Ende Juni soll es aber nicht werden.<\/a><h3>\r\n„Jede Sekunde zählt“: Brixner rettet im Urlaub 86-Jähriger das Leben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334676_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Urlaub am Meer wurde für den Brixner Chirurgen Carlo Conati (50) zu einem Wettlauf gegen die Zeit. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jede-sekunde-zaehlt-brixner-rettet-im-urlaub-86-jaehriger-das-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Dank seines schnellen Eingreifens überlebte eine 86-jährige Urlauberin einen Herzstillstand im Wasser.<\/a><h3>\r\nHotel-Einbrüche in Südtirol: Carabinieri zerschlagen mutmaßliche Bande<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Über 60 Einbrüche und Diebstähle in Hotels sollen offenbar drei kriminelle Banden innerhalb eines halben Jahres in ganz Südtirol begangen haben. Dafür klickten gleich mehrfach die Handschellen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hotel-einbrueche-in-suedtirol-carabinieri-zerschlagen-mutmassliche-bande" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Insgesamt wurden 17 Tatverdächtige zwischen Meran und Brixen verhaftet.<\/a><h3>\r\nSeiser Alm: Eine Person verunglückt bei Tandemflug tödlich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334712_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu einem tragischen Unfall ist es am heutigen Freitag auf der Seiser Alm gekommen: Eine Person starb bei einem Tandemflug mit dem Paragleiter. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/seiser-alm-eine-person-verunglueckt-bei-tandemflug-toedlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die zweite Person blieb unverletzt.<\/a><h3>\r\nÜber 9.000 Pusterer ohne Hausarzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334682_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mehr als 9.000 Bürgerinnen und Bürger im Pustertal sind bereits ohne festen Hausarzt oder werden ihren in den kommenden Wochen verlieren. Das geht aus der Antwort von Gesundheitslandesrat Hubert Messner auf eine Landtagsanfrage von Maria Elisabeth Rieder hervor. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ueber-9000-pusterer-ohne-hausarzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Für die Team-K-Abgeordnete ist die Situation untragbar und sogar fahrlässig.<\/a><h3>\r\nSorge der Kulturschaffenden: Amhof erwartet Ende des Lehrerprotests<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1334685_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit Verständnis reagiert Magdalena Amhof, Landesrätin für Europa, Arbeit und Personal, auf den offenen Brief, den Künstler und Künstlerinnen wegen des Lehrkräfteprotests und der zahlreichen ausgefallenen Schulausflüge verfasst haben. Die Landesregierung habe in Bezug auf die Erhöhung der Löhne im Bildungsbereich schnell reagiert und ihrerseits einen wichtigen Schritt zur Gehaltserhöhung im Bildungsbereich getan. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sorge-der-kulturschaffenden-amhof-erwartet-ende-des-lehrerprotests" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Nun, so Amhof, erwarte man sich auch von den Initiativgruppen eine Rückkehr zum normalen Schulalltag.<\/a>