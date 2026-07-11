<h3>\r\nNach Tandem-Absturz: Große Trauer um Marco Prinoth (58)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335003_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schon unzählige Male hat Marco Prinoth mit dem Paragleiter abgehoben und Kreise im Himmel über den Dolomiten gezogen – auch als Tandempilot mit Passagieren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tandem-absturz-grosse-trauer-um-marco-prinoth-58" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Freitag endete ein solcher Flug für den 58-Jährigen tödlich. Die Passagierin, eine 29-jährige Urlauberin, blieb unverletzt.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirolerin (64) stürzt beim Klettern 40 Meter in die Tiefe: Schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335006_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem schweren Kletterunfall kam es am heutigen Samstag in der Rosengarten-Gruppe oberhalb der Ortschaft Vigo di Fassa an der Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino. Eine 64-jährige Südtirolerin stürzte demnach rund 40 Meter in die Tiefe <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirolerin-64-stuerzt-beim-klettern-40-meter-in-die-tiefe-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und verletzte sich dabei schwer.<\/a><BR \/><h3>\r\nSarah Bernardi hat den Kompass neu eingestellt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335009_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jeder von uns bekommt Talente und Fähigkeiten mit auf den Lebensweg, diese gilt es zu nutzen. Von diesem Leitsatz wird die langjährige Radiomoderatorin Sarah Bernardi angetrieben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/sarah-bernardi-hat-den-kompass-neu-eingestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Derzeit steckt sie all ihre Energien in den Neuanfang.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirolerin bittet MotoGP-Star Jorge Martín ans Mikro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335012_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Job rast der Spanier Jorge Martín (28) mit seinem PS-starken Motorrad über legendäre Rennstrecken. Um sich für diesen anspruchsvollen Beruf fit zu halten, setzt der Spanier auch auf Training mit dem Rennrad. Und so machte er nach seinem dritten Platz beim MotoGP auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden einen Abstecher nach Alta Badia, um dort bei der „Maratona dles Dolomites“ 106 Kilometer mit dem Rad über sieben Dolomitenpässe zu fahren – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/suedtirolerin-bittet-motogp-star-jorge-martin-ans-mikro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">natürlich mit der Startnummer „89“, seinem Markenzeichen.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozner stirbt bei Paragleiter-Absturz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335015_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem tödlichen Freizeitunfall mit einem Paragleiter ist es am Samstag in der Provinz Treviso gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozner-stirbt-bei-paragleiter-absturz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein aus Bozen stammender Mann verlor dabei sein Leben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nFußballwelt erschüttert: WM-Spieler stirbt mit 25 Jahren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335018_image" \/><\/div>\r\nVor zwei Wochen stand er bei der Fußball-Weltmeisterschaft noch als schillernder Spieler im Einsatz, jetzt ist er plötzlich tot: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fussballwelt-erschuettert-wm-spieler-stirbt-mit-25-jahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der südafrikanische Fußball-Profi Jayden Adams im Alter von nur 25 Jahren gestorben.<\/a>