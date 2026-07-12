<h3>\r\nNach tödlichem Streit in Kardaun: Weiterer Mann erstattet Anzeige gegen M.D.<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335216_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der 55-jährige M.D., der am 28. Mai in Kardaun Manfred Rigger mit einer Ohrfeige zu Boden geschlagen und tödlich verletzt hat, muss sich nun wegen einer zweiten Straftat verantworten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-streit-in-kardaun-weiterer-mann-erstattet-anzeige-gegen-md" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein weiterer Mann hat Anzeige gegen ihn erstattet.<\/a><BR \/><h3>\r\nGekommen, um zu bleiben: Kein Ende der Hitzewelle in Sicht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335219_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die aktuelle Hitzewelle hat Südtirol fest im Griff. Auch in der kommenden Woche bleibt es heiß, Abkühlung gibt es kaum. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gekommen-um-zu-bleiben-kein-ende-der-hitzewelle-in-sicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nDrama im Friaul: Vater will Kinder retten und ertrinkt im Fluss<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335222_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 38 Jahre alter Mann ist in der Region Friaul-Julisch Venetien beim Versuch ertrunken, seine beiden Kinder aus dem Fluss Tagliamento zu retten. Die Kinder überlebten den Unfall. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-im-friaul-vater-will-kinder-retten-und-ertrinkt-im-fluss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach Angaben der Carabinieri ereignete sich das Unglück am Samstag nahe der Gemeinde Ronchis in der Provinz Udine.<\/a><h3>\r\nSüdtirols Hitzeschutz: Viel heiße Luft auf heißem Beton<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335225_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Bis auf das Unkraut zwischen den Pflastersteinen bieten viele Plätze kaum Grün, kaum Schatten und taugen eher als Herdplatte statt Rückzugsort.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirols-hitzeschutz-viel-heisse-luft-auf-heissem-beton" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von „Dolomiten“-Redakteur Josef Bertignoll.<\/a><h3>\r\nVillnöss: Frau stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335228_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein schwerer Freizeitunfall hat sich am Sonntagmittag im Villnösstal ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/villnoess-frau-stuerzt-mit-e-bike-und-verletzt-sich-schwer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine 59-jährige Einheimische kam mit ihrem E-Bike zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.<\/a>