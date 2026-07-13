<h3>\r\nBrennerbahnlinie: Sperre ab 18. Juli – Ersatzverkehr mit Bussen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335666_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am 18. Juli beginnen die angekündigten Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten auf der Brennerbahnlinie. Bis einschließlich 1. August kommt es deshalb auf mehreren Streckenabschnitten zu <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brennerbahnlinie-sperre-ab-18-juli-ersatzverkehr-mit-bussen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Bozen und der österreichischen Grenze.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: 83-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335669_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am heutigen Montagvormittag kurz nach 9 Uhr in der Reschenstraße in Bozen gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-83-jaehriger-radfahrer-von-auto-erfasst-und-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf der Höhe der Stadthalle (Palasport) wurde ein 83-jähriger Radfahrer aus Bozen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.<\/a><BR \/><h3>\r\nVillanders: Baugrubensicherung eingestürzt – Das sagt der Bürgermeister<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335672_image" \/><\/div>\r\nHelle Aufregung am Samstag in Villanders: Auf einer Baustelle für ein Wohnhaus stürzte eine Pfahlbetonwand unter den Augen zahlreicher besorgter Dorfbewohner ein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/villanders-baugrubensicherung-eingestuerzt-das-sagt-der-buergermeister" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein beeindruckendes Video dokumentiert den Moment, als Hangsicherung nachgibt.<\/a><BR \/><h3>\r\nTrient: Mann schießt vom Balkon und verletzt 65-Jährige<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335675_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Trient ist es am Sonntag zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen: Ein 30-jähriger Mann soll von seinem Balkon aus mit einer Luftpistole auf das gegenüberliegende Wohnhaus geschossen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trient-mann-schiesst-vom-balkon-und-verletzt-65-jaehrige" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und dabei eine 65-jährige Frau verletzt haben.<\/a><BR \/><h3>\r\nWie geht’s weiter? Sinner steckt in einer Zwickmühle<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335678_image" \/><\/div>\r\nNach seinem heroischen Wimbledon-Sieg geht es für Superstar Jannik Sinner erst einmal in den wohlverdienten Urlaub. Doch wie sieht das weitere Programm des Sextners aus? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wie-gehts-weiter-sinner-steckt-in-einer-zwickmuehle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der beste Tennisspieler der Welt hat mit einem Luxusproblem zu kämpfen.<\/a>