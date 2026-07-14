<h3>\r\n<b>Zwei Muren in den Sextner Dolomiten – Groß angelegte Suchaktion<BR \/><\/b><\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336131_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Nähe der Dreischusterhütte in den Sextner Dolomiten hat sich heute eine riesige Mure gelöst. Eine zweite, kleinere Mure, löste sich im Fischleintal, nahe der Talschlusshütte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mure-bei-dreischusterhuette-suche-nach-moeglichen-verschuetteten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Derzeit suchen die Einsatzkräfte nach möglichen Verschütteten.<\/a><BR \/><h3>\r\nNeue Details nach Unfall am Sellajoch: Radfahrerin (†) war auf Hochzeitsreise<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336134_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem Tod der 30-jährigen Radfahrerin Laura Viktoria Härtig aus Bayern werden weitere tragische Details bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte sie ihrem Partner in Südtirol das Jawort gegeben. Gemeinsam wollten die beiden ihre Hochzeitsreise hier verbringen, als es am Sellajoch zu dem fatalen Unfall kam, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neue-details-nach-unfall-am-pordoijoch-radfahrerin-war-auf-hochzeitsreise" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei dem sie mit Ex-Skirennläufer Peter Runggaldier kollidierte.<\/a><BR \/><h3>\r\n<b>Unfall auf der A22: Urlaubsreise dänischer Familie endet mit dem Tod der Mutter<BR \/><\/b><\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie hatten sich auf sonnige, unbeschwerte Tage im Süden gefreut. Doch ihr Urlaubsziel sollten sie nie erreichen – und nach Hause wird die dänische Familie nie wieder gemeinsam zurückkehren. Ein schrecklicher Unfall heute Morgen auf der A22 riss sie auf tragischste Weise auseinander: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-auf-der-a22-urlaubsreise-daenischer-familie-endet-mit-dem-tod-der-mutter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Mutter (39) überlebte das Unglück nicht.<\/a><BR \/><h3>\r\nAbsturz mit Paragleiter: Einheimische Frau verletzt<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1336083_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine junge Frau ist am heutigen Dienstagmittag mit ihrem Paragleiter abgestürzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/absturz-mit-paragleiter-einheimische-frau-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bei dem Unfall zog sie sich ersten Informationen zufolge Verletzungen an der Wirbelsäule zu.<\/a><BR \/><h3>\r\nWohnungs-Kontrollen verschärft: 73 Verstöße und 326.000 Euro an Strafen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1336140_image" \/><\/div>\r\nDas Land Südtirol hat die Kontrollen bei geförderten und gebundenen Wohnungen im ersten Halbjahr 2026 massiv ausgeweitet. Das Ergebnis: 73 Verstöße, Bußgelder von insgesamt 326.000 Euro und zahlreiche Wohnungen für Ansässige, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wohnungen-mit-bindung-73-strafen-wegen-nicht-korrekter-nutzung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die leer standen oder entgegen den gesetzlichen Vorgaben genutzt wurden<\/a>.<BR \/><h3>\r\nBozen: 83-jähriger Radfahrer erliegt Verletzungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1335789_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der 83-jährige Radfahrer, der am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Reschenstraße in Bozen schwer verletzt worden war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-83-jaehriger-radfahrer-erliegt-verletzungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.<\/a>