<h3>\r\nInnichen: Ungewöhnlicher Einsatz – Feuerwehr entfernt Ring in Notaufnahme<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301241_image" \/><\/div>\r\nZu einer ungewöhnlichen technischen Hilfeleistung ist am gestrigen Sonntagabend die Freiwillige Feuerwehr Innichen alarmiert worden. Über die Kommandoschleife rückten die Einsatzkräfte in die Notaufnahme des Krankenhauses von Innichen aus, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ungewoehnlicher-einsatz-feuerwehr-entfernt-ring-in-notaufnahme" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo ein Ring von einem Finger entfernt werden musste.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSterzing: Mann liegt tot in geparktem Lkw<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301244_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein tragischer Vorfall hat am Freitagabend die Rettungskräfte auf dem Sadobre-Gelände zwischen Sterzing und Elzenbaum beschäftigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sterzing-mann-liegt-tot-in-geparktem-lkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In der Fahrerkabine eines Lastwagens wurde ein Mann tot aufgefunden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nÖffis: „Gratis werden sie zum Aufenthaltsraum“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301247_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Egal ob generell oder als soziale Unterstützungsleistung: In Südtirol wird der Ruf nach Gratis-Öffis lauter. Für Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider keine Option: „Derjenige, der den Dienst effektiv nutzt, soll einen Selbstanteil zahlen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/oeffis-gratis-werden-sie-zum-aufenthaltsraum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das ist ,normal' in einer Gesellschaft“, sagt er im Interview.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBrutaler Angriff in Massa: 47-Jähriger stirbt vor Augen des Sohnes (11)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301250_image" \/><\/div>\r\nDer brutale Angriff auf den 47-jährigen Giacomo Bongiorni auf einem Platz im Stadtzentrum der toskanischen Stadt Massa hat in Italien große Bestürzung ausgelöst. Der Mann verbrachte den Samstagabend in der Stadt gemeinsam mit Familienangehörigen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brutaler-angriff-in-massa-47-jaehriger-stirbt-vor-augen-des-sohnes-11" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">darunter seinem Schwager und seinem 11-jährigen Sohn, der die Tat mit ansehen musste.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWeltrangliste: Wie lange bleibt Sinner die Nummer 1?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301253_image" \/><\/div>\r\nAn diesem Montag kehrt Jannik Sinner erstmals nach 155 Tagen an die Spitze der Weltrangliste zurück. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/weltrangliste-wie-lange-bleibt-sinner-die-nummer-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch seine zweite Regentschaft als Nummer 1 könnte gar nur von kurzer Dauer sein.<\/a>