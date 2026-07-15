<h3>\r\nTotales Verkehrschaos nach Unfall im Virgltunnel<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336542_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Unfall hat sich am heutigen Mittwochnachmittag im Bozner Virgltunnel ereignet. Zwei Lieferfahrzeuge sind frontal kollidiert. Im Zuge des Unfalls musste der Tunnel gesperrt werden, deshalb kam es zu einem totalen Verkehrschaos. Mittlerweile ist der Tunnel wieder geöffnet, die Staus lösen sich langsam auf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-im-virgltunnel-zwei-verletzte-tunnel-gesperrt-totales-verkehrschaos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nFast aus dem Ryanair-Flieger gerissen: Ehefrau schildert Horrorflug<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336545_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein lauter Knall, ein zerborstenes Fenster, herabfallende Sauerstoffmasken – dann wird ein 61-Jähriger teilweise aus einer Ryanair-Maschine gesogen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fast-aus-dem-flugzeug-gerissen-ehefrau-schildert-den-horrorflug" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach dem Horrorflug von Thessaloniki nach Memmingen in Süddeutschland schildert die Ehefrau des verletzten Mannes das Drama und beschreibt den Vorfall als eine Szene wie aus einem Katastrophenfilm.<\/a><h3>\r\nPremiere: Südtirolerin in Forbes-Liste der 100 erfolgreichsten Frauen Italiens<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336548_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der aktuellen Ausgabe wurde die neue Präsidentin der Oberalp-Gruppe, Ruth Oberrauch, in die alphabetisch geordnete Liste aufgenommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/premiere-suedtirolerin-in-forbes-liste-der-100-erfolgreichsten-frauen-italiens" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie ist die erste Südtiroler Unternehmerin, die in diese Auswahl von „Forbes Italia“ aufgenommen wurde.<\/a><h3>\r\nReallohnverlust: So stark schrumpft unsere Kaufkraft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336551_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Löhne in Südtirol halten seit einigen Jahren nicht mehr mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt – mit Folgen für die Kaufkraft. Wie tief das Loch im Geldbeutel wirklich ist und wie viel ein Beschäftigter im Schnitt pro Tag verdient, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/reallohnverlust-so-stark-schrumpft-unsere-kaufkraft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat nun das AFI errechnet.<\/a><h3>\r\nWasser wird knapp: Sparsamer Umgang ist gefragt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336554_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einzugsgebiet der Etsch wird das Wasser knapper. Deshalb hat die Ständige Beobachtungsstelle zur Nutzung der Wasserressourcen in den Ostalpen am heutigen Mittwoch die Warnstufe von niedrig auf mittel angehoben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wasser-wird-knapp-sparsamer-umgang-mit-wasser-notwendig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtirol, Trentino und Venetien sind nun aufgerufen, Sparmaßnahmen umzusetzen.<\/a><h3>\r\n„Ein Nein wäre ein gravierender Affront“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336557_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ja zur Verkleinerung des Senatswahlkreises Bozen\/ Unterland, wenn im Gegenzug die vorteilhafte Regel für die Kammer in einem Notenwechsel mit Wien abgesichert wird. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ein-nein-waere-ein-gravierender-affront" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach Gesprächen mit den Ministern Roberto Calderoli, Antonio Tajani und Francesco Lollobrigida gibt sich SVP-Chef Dieter Steger vorsichtig optimistisch, dass dies klappen könnte.<\/a><h3>\r\nNach Unfall: 13-jähriges Mädchen schwebt weiterhin in Lebensgefahr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336560_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach dem schrecklichen Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag auf der Brennerautobahn schwebt ein 13-jähriges Mädchen nach wie vor in Lebensgefahr – die Ärzte in Bozen enthalten sich der Prognose. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-unfall-13-jaehriges-maedchen-schwebt-weiterhin-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ihre Tante ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.<\/a><h3>\r\nBegegnungen mit Bären häufen sich – Bevölkerung besorgt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1336563_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei Sichtungen und Begegnungen mit einem Bären innerhalb weniger Tage haben im Trentino erneut die Diskussion über das Zusammenleben mit Großraubtieren in den Mittelpunkt gerückt. Der erste Vorfall ereignete sich am Montag, 6. Juli, in Vaneze. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/begegnungen-mit-baeren-haeufen-sich-bevoelkerung-besorgt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der zweite folgte am 9. Juli in Camponzin, wo ein 14-Jähriger auf der Straße plötzlich einem Bären gegenüberstand.<\/a>