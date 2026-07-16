<h3>\r\nDie Stimmen zum Unglück: „Um 10 Uhr hätte die Situation ganz anders ausgesehen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337019_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem Einsturz eines Teils des Bozner Gerichtsgebäudes laufen die Sicherungsarbeiten und Untersuchungen zur Ursache des Unglücks auf Hochtouren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-stimmen-zum-unglueck-um-10-uhr-haette-die-situation-ganz-anders-ausgesehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie der Betrieb des Gerichts in den kommenden Wochen organisiert werden kann. STOL hat einige Stimmen direkt vor Ort eingefangen.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: Hier stürzt das Gerichtsgebäude ein<\/h3>\n\n<video-jw video-id="c7kNrahB"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Am Donnerstag um 6:24 Uhr wurden die Anrainer des Gerichtsplatzes in Bozen durch ein dumpfes Grollen aus der <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/bautenlandesrat-bianchi-moeglicherweise-ist-gesamtes-gerichtsgebaeude-instabil" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Morgenroutine gerissen. Der zentrale Teil des Gerichtsgebäudes ist eingestürzt. Vom Balkon seiner Wohnung in der Duca-d„Aosta-Straße hat ein Anwohner die riesige Staubwolke mit dem Handy gefilmt.<\/a><BR \/><h3>\r\nKind verfängt sich mit Haaren in Pool-Ansaugstutzen – in Lebensgefahr<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337022_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein elfjähriges Mädchen schwebt nach einem Unfall in einem Schwimmbad in Sestri Levante, einem renommierten Badeort in Ligurien, in Lebensgefahr. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kind-verfaengt-sich-mit-haaren-in-pool-ansaugstutzen-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Kind schwamm im Pool, als sich seine Haare im Ansaugstutzen der Poolanlage verfingen, sodass es unter Wasser festgehalten wurde.<\/a><BR \/><h3>\r\nTscherms: 82-Jähriger stirbt bei Traktorunfall<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337025_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Tscherms hat sich am Donnerstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-traktorunfall-in-tscherms" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 82 Jahre alter Einheimischer soll mit seinem Traktor abgestürzt und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.<\/a><BR \/><h3>\r\nInvalsi: So schnitten Südtirols Schüler an deutschsprachigen Schulen ab<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Heute Vormittag wurden – wie berichtet – in der Abgeordnetenkammer in Rom die Ergebnisse der im Frühjahr durchgeführten Lernstandserhebungen (Invalsi-Tests) vorgestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/invalsi-so-schnitten-suedtirols-schueler-an-deutschsprachigen-schulen-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aufgrund der sprachlichen und kulturellen Besonderheiten weicht das Bildungsmonitoring an den deutschsprachigen Schulen in Südtirol zum Teil von jenem des restlichen Staatsgebietes ab.<\/a>