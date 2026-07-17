<h3>\r\nNach Unfall auf der Brennerautobahn: 13-jähriges Mädchen stirbt<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336560_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der schreckliche Unfall auf der Brennerautobahn am Dienstag hat nun auch ein zweites Todesopfer gefordert: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-unfall-auf-der-brennerautobahn-13-jaehriges-maedchen-stirbt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach der Frau, die kurz nach dem Unfall ihren Verletzungen erlegen ist, ist nun auch deren 13-jährige Nichte am gestrigen Donnerstag verstorben.<\/a><h3>\r\nTarnung misslungen: Sinner im Billigsupermarkt erkannt<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337376_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Undercover aufgeflogen! <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/tarnung-misslungen-sinner-im-billigsupermarkt-erkannt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach seinem Wimbledon-Triumph genießt Jannik Sinner zwar ein paar freie Tage auf Sardinien, doch selbst mit Sonnenbrille und weißem Schlapphut bleibt der Tennis-Superstar nicht lange unerkannt.<\/a><h3>\r\nEingestürztes Gerichtsgebäude: Wessen Büros nur noch Schutt und Asche sind<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337379_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie berichtet, stürzten gestern vier Stockwerke des Gerichtsgebäudes in Bozen ins sich zusammen. Unsere interaktive Grafik zeigt die ursprüngliche Raumaufteilung des Gebäudes und veranschaulicht, welche Büros, Gerichtssäle und weiteren Räumlichkeiten sich in den einzelnen Stockwerken befanden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eingestuerztes-gerichtsgebaeude-wessen-buero-nur-noch-schutt-und-asche-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">So lässt sich auf einen Blick nachvollziehen, welche Bereiche des Gerichts und wessen Büros vom Einsturz betroffen sind.<\/a><h3>\r\nTscherms: Große Trauer um Johann Mittelberger (82)<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337382_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Tscherms und darüber hinaus herrscht große Trauer nach dem Tod von Johann Mittelberger. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tscherms-grosse-trauer-um-johann-mittelberger-82" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 82-jährige Altbauer ist gestern bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen.<\/a><h3>\r\nAlbtraum im Pool: Wenn die Ansaugpumpe zur Todesfalle wird<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337385_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Innerhalb von Sekunden kann ein unbeschwerter Badetag zum Albtraum werden: Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen durch die Sogkraft von Poolpumpen. Erst heute erlag ein 11-jähriges Mädchen in Ligurien ihren Verletzungen, nachdem sich ihre Haare in der Ansaugung eines Pools in Sestri Levante verfangen hatten. Wie kann so etwas passieren? Welche Gefahren lauern in unseren Schwimmbecken – und worauf sollte man unbedingt achten? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/albtraum-im-pool-wenn-die-ansaugpumpe-zur-toedlichen-falle-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Robert Gasparini, Poolexperte von Gasparini Wellness Technology aus Sterzing, klärt auf.<\/a>