<h3>\r\nEppan: Begegnung mit Bären – Vater und Sohn von Bergrettung gerettet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337628_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schreckmoment am Samstagvormittag um kurz vor 11 Uhr in der Gemeinde Eppan im Überetsch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eppan-begegnung-mit-baeren-vater-und-sohn-von-bergrettung-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In der Fraktion Perdonig sind Vater und Sohn einem Bären begegnet.<\/a><BR \/><h3>\r\nBurgeis: Motorradunfall fordert Todesopfer und mehrere Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337631_image" \/><\/div>\r\nZu einem folgenschweren Motorradunfall <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/burgeis-motorradunfall-fordert-todesopfer-und-mehrere-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es am Samstag im oberen Vinschgau gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Tod einer 11-Jährigen: Italien plant Gesetz für mehr Sicherheit in Pools<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337634_image" \/><\/div>\r\nNachdem ein elfjähriges Mädchen nach einem schweren Unfall in einem Schwimmbad in Sestri Levante gestorben ist, will die Regierung in Rom <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-einer-11-jaehrigen-italien-plant-gesetz-fuer-mehr-sicherheit-in-pools" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Sicherheitsvorschriften für öffentliche und private Schwimmbäder verschärfen.<\/a><BR \/><h3>\r\nLaura ist weg – NEK ist noch da!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht schon einmal zu „Laura non c„è“ mitgeträllert hat. Immerhin begleitet uns der Hit, mit dem der italienische Sänger Filippo Neviani quasi über Nacht zum Weltstar wurde, seit bald 30 Jahren. Am Dienstag kommt NEK, so Nevianis Künstlername, auf die Kalterer Seebühne – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/musik\/laura-ist-weg-nek-ist-noch-da" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit seinen größten Hits und jeder Menge Emotionen im Gepäck.<\/a><BR \/><h3>\r\nNicht unter 20 Grad: Bozen hat die 15. Tropennacht hinter sich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337640_image" \/><\/div>\r\nSüdtirols Landeshauptstadt Bozen stöhnt weiter unter der großen Hitze. Auch in der Nacht von Freitag auf Samstag sank die Temperatur nicht unter 20 Grad.<BR \/><h3>\r\nSinner? „Nicht mal Top 15“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner gehört für Coach-Legende Brad Gilbert derzeit noch <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-nicht-mal-top-15" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nicht zu den 15 besten Tennisspielern der Geschichte.<\/a>