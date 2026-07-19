<h3>\r\nFlugunfall bei Vicenza: Flieger war in Bozen gestartet – Zwei Schwerverletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337850_image" \/><\/div>\r\nEin am Bozner Flugplatz gestartetes Ultraleichtflugzeug musste am Samstagmorgen auf einem Feld bei Sarego südwestlich von Vicenza notlanden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/flugunfall-bei-vicenza-flieger-war-in-bozen-gestartet-zwei-schwerverletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei wurden die beiden Männer an Bord schwer verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nElisabeth aus Burgstall und ihr Husky „Arès“ feiern Riesen-Erfolge<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1337853_image" \/><\/div>\r\nWas mit ihrer Liebe zu Hunden begann, führt Elisabeth Pichler heute regelmäßig zu Hundeausstellungen im In- und Ausland: Die 38-jährige gebürtige Boznerin, die in Burgstall lebt, feiert mit ihrem knapp vierjährigen Sibirischen-Husky-Rüden „Arès“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/elisabeth-und-husky-ares-das-starke-duo-sammelt-titel-um-titel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seit zwei Jahren immer wieder beachtliche Erfolge auf den Ausstellungsparketts.<\/a><BR \/><h3>\r\nWie ein Weltmeister: Antonelli fährt allen davon<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337856_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit der Reife eines kommenden Formel-1-Weltmeisters hat Kimi Antonelli seine WM-Führung durch den sechsten Saisonsieg weiter ausgebaut. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wie-ein-weltmeister-antonelli-faehrt-allen-davon" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Mercedes-Teenager gewann vor einem Ferrari.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMilano Marittima: Ermittlungen nach Tod von Vierjähriger eingeleitet – Auch gegen Vater<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337859_image" \/><\/div>\r\nNach dem Tod eines vierjährigen Mädchens aus Österreich in einem Hotelpool im Badeort Milano Marittima haben die italienischen Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ließ das Schwimmbecken des Hotels sicherstellen und untersucht den genauen Hergang des Unglücks. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/milano-marittima-ermittlungen-nach-tod-von-vierjaehriger-eingeleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es soll eine Obduktion angeordnet werden, um die genaue Todesursache zu klären.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEinfach ausgesetzt: Wenn Tiere auf der Strecke bleiben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1337862_image" \/><\/div>\r\nWas zunächst Freude bereitet, wird manchen Besitzern später zur Last. Immer wieder werden auch in Südtirol Hunde, Katzen und Co. ausgesetzt – mit teils tödlichen Folgen für die Vierbeiner und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einfach-ausgesetzt-wenn-tiere-auf-der-strecke-bleiben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rechtlichen Konsequenzen für ihre Halter. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Goaslschnöllen“: Takt, Lautstärke und Körperhaltung<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1337865_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Samstag fand auf dem Tartscher Bichl im Obervinschgau die 38. Landesmeisterschaft im „Goaslschnöllen“ statt. Knapp 500 „Goaslschnöller“ aus ganz Südtirol ermittelten den jeweiligen Landesmeister in den einzelnen Kategorien. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/takt-lautstaerke-und-koerperhaltung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat vor Ort mit Landeschef Gilbert Stillebacher und einigen Teilnehmern über das „Goaslschnöllen“ gesprochen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSonnig, aber nicht mehr ganz so heiß<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1337868_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die extreme Hitze lässt – zumindest vorläufig – etwas nach. In der kommenden Woche gibt es in Südtirol weiterhin viel Sonnenschein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sonnig-aber-nicht-mehr-ganz-so-heiss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Temperaturen allerdings klettern nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Tagen. <\/a><BR \/><BR \/>.