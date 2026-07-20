<h3>\r\nItalienweite Großrazzia gegen Jugendkriminalität – Auch in Südtirol<\/h3>\n\n<video-jw video-id="IcmVWKGS"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Bei einer italienweiten Polizeiaktion zur Bekämpfung der Jugendkriminalität sind in Italien 539 Menschen festgenommen worden, darunter 47 Minderjährige. Zudem wurden 954 Personen angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit. An der Razzia beteiligten sich Einsatzkräfte in 44 Provinzen – auch in Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italienweite-grossrazzia-gegen-jugendkriminalitaet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach Angaben der Ermittler kontrollierten sie vor allem Drogenumschlagplätze und Ausgehviertel. Insgesamt wurden rund 188.000 Menschen überprüft, darunter mehr als 19.000 Minderjährige.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTragödie im Hotelpool: Neue Details zum Tod der kleinen Magdalena<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338252_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Familienurlaub endet in einer unvorstellbaren Tragödie: Die kleine Magdalena aus Österreich verliert in einem Hotelpool in Milano Marittima ihr Leben – nur wenige Monate vor ihrem vierten Geburtstag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-im-hotelpool-neue-details-zum-tod-der-kleinen-magdalena" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun wurden weitere Details zu dem tragischen Unglück bekannt.<\/a><BR \/><h3>Jede Sekunde zählt: Zwei Männer überleben dank schneller Hilfe in Gröden<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338255_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Innerhalb von nur 24 Stunden haben sich in Gröden zwei dramatische Notfälle ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jede-sekunde-zaehlt-zwei-maenner-ueberleben-dank-schneller-hilfe-in-groeden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In beiden Fällen erlitten Männer einen Herz-Kreislauf-Stillstand – und in beiden Fällen retteten das schnelle Eingreifen von Ersthelfern und öffentlich zugängliche Defibrillatoren (AED) ihr Leben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nRadarkontrollen: 41 Blitzer können in Südtirol nun ihren Dienst tun<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338258_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Sachen Radarkontrollen geht es nun Schlag auf Schlag: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/radarkontrollen-41-blitzer-koennen-in-suedtirol-nun-ihren-dienst-tun" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vor einer Woche trat das Gesetzesdekret zur Regelung der Geschwindigkeitskontrollen in Kraft, nun reichte das Verkehrsministerium die exakte Anzahl der zulässigen Radargeräte („Blitzer“) nach.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Werden versuchen, die Verkleinerung des Wahlkreises abzuwenden“<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338261_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/werden-versuchen-die-verkleinerung-des-wahlkreises-abzuwenden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am heutigen Montag berieten die Vertreter der SVP aus dem Unterland und dem Überetsch gemeinsam mit der Parteiführung über den weiteren Kurs in der Wahlrechtsreform beziehungsweise über das Vorhaben von Alessandro Urzì, den Wahlkreis Bozen Unterland zu verkleinern.<\/a>