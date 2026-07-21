<h3>\r\nSuchaktion am Schönegg endet tragisch: Wanderer tot geborgen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1338684_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein tragischer Freizeitunfall hat sich am Montagabend in der Gemeinde Tisens ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suchaktion-am-schoenegg-endet-tragisch-wanderer-tot-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 80-jährige G. P. aus Lana kam dabei ums Leben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nNotarzt Moroder: „Am Ende des Tages zählt nur eine Frage: Konnten wir helfen?“<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1338474_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Volle Straßen, volle Wanderwege, volle Badeseen – Hochbetrieb für die Rettungskräfte. Gerade in den Sommermonaten schnellen die Freizeit- und Notfalleinsätze nach oben. Wenn jede Minute zählt, entscheidet das perfekte Zusammenspiel der Notfallmedizin über Leben und Tod. Doch wie sieht der Arbeitsalltag der Menschen aus, die in diesen intensiven Wochen den kühlen Kopf bewahren müssen? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/notarzt-moroder-am-ende-des-tages-zaehlt-nur-eine-frage-konnten-wir-helfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben bei Luca Moroder nachgefragt – Anästhesist, Notfall- und Intensivmediziner.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWanderin bei Zwickauer Hütte tödlich verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1338687_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Tiroler Höhenweg bei der Zwickauer Hütte ist am Dienstagvormittag eine Wanderin tödlich verunglückt. Zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wanderer-am-tiroler-hoehenweg-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Verunglückte konnte allerdings nur noch tot geborgen werden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Sinner fliegt im Privatjet, ich mit Ryanair“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1338648_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ski-Superstar Federica Brignone hat in einem Interview ihr Herz geöffnet – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-fliegt-im-privatjet-ich-mit-ryanair" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und dabei auch über den Vergleich mit Jannik Sinner gesprochen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDiesel- und Benzinpreise klettern weiter – Rom startet neue Tank-App<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1338528_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die erneute Eskalation im Irankrieg lässt die Rohstoff- und damit auch die Spritpreise steigen. Neue Steuersenkungen plant die italienische Regierung nicht mehr, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/diesel-und-benzinpreise-klettern-weiter-rom-startet-neue-tank-app" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dafür soll ab sofort eine neue App Preisvergleiche ermöglichen.<\/a><h3>\r\nDrama beim Grillabend: Wolf greift Kleinkind an, Familienhund totgebissen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1338690_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein gemütlicher Grillabend endet für eine Familie in der Toskana in einem Albtraum: Ein Wolf dringt auf das Grundstück ein und steuert direkt auf einen zweijährigen Jungen zu. Nur der mutige Einsatz des Familienhundes verhindert Schlimmeres – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-beim-grillabend-wolf-greift-kleinkind-an-familienhund-totgebissen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für das Tier endet die Attacke tödlich.<\/a><BR \/>.