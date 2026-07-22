<h3>\r\nFrau gefesselt und ausgeraubt: 27-Jähriger im Schlerngebiet verhaftet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339077_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein gesuchter Straftäter ist der Polizei jüngst im Schlerngebiet ins Netz gegangen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frau-gefesselt-und-ausgeraubt-27-jaehriger-im-schlerngebiet-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen erschwerten Raubes vor.<\/a><BR \/><h3>\r\nEinsturz Gericht – Axel Bisignano: „Es war ein Schock“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339080_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit einem Knall wie bei einer Explosion ist der Mitteltrakt des Bozner Landesgerichtes in sich zusammengestürzt – nur ein Knacken hatte Sekunden zuvor zwei Reinigungskräfte im Atrium gewarnt. Das belegen die Aufnahmen der Überwachungskameras, die von den Ermittlern ausgewertet werden. Für den Leitenden Staatsanwalt Axel Bisignano war es „ein Schock“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gericht-wie-der-leitende-staatsanwalt-bisignano-den-einsturz-erlebt-hat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nur mehr Überreste seines Büros vorzufinden.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroße Trauer um Günter Plunger (80)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339083_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Große Trauer herrscht in Lana und weit darüber hinaus: Der weitum bekannte Juwelier und Uhrmachermeister Günter Plunger ist gestrigen Dienstag bei einem <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-guenter-plunger-80" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wanderunfall in Grissian ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nNeue Führerschein-Regeln: Autofahren in Italien bald schon mit 17!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339086_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Italien soll der Erwerb des Führerscheins für Autos und Lastwagen künftig bereits ab 17 Jahren möglich sein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neue-fuehrerschein-regeln-autofahren-in-italien-bald-schon-mit-17" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und nicht erst mit 18 Jahren wie bisher.<\/a><BR \/><h3>\r\nA22 bei Kurtinig: Pkw kracht gegen Lkw – Drei Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339089_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gekracht hat es am heutigen Mittwochmorgen auf der Brennerautobahn bei Kurtinig: Mehrere Personen sind bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw verletzt worden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-bei-kurtinig-pkw-kracht-gegen-lkw-drei-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">es staute zwischenzeitlich mehrere Kilometer zurück.<\/a><BR \/><h3>\r\nSie dachten, sie hätten einen perfekten Plan: Carabinieri klären Einbruch auf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339095_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Carabinieri von Bozen haben einen Einbruch in einem Geschäft nahe dem Waltherplatz in kürzester Zeit aufgeklärt. Nicht nur der mutmaßliche Haupttäter konnte identifiziert werden – auch drei weitere Personen, die ihn laut Ermittlern unterstützt haben sollen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sie-dachten-sie-haetten-einen-perfekten-plan-carabinieri-klaeren-einbruch-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wurden ausgeforscht und angezeigt.<\/a>