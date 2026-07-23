<h3>\r\nToblach: Schwerverletzter Mann (55) aus Silvesterbach geborgen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339389_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In kritischem Zustand befindet sich ein 55-jähriger Einheimischer, der am heutigen Donnerstagvormittag aus einem Gesperre im Silvesterbach <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toblach-schwerverletzte-person-aus-silvesterbach-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in Toblach geborgen worden ist.<\/a><BR \/><h3>\r\nEr stahl Autos, um darin zu schlafen: Der traurige Fall eines Mannes (70) aus Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339392_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er stahl fremde Autos – nicht, um sie zu verkaufen, sondern um darin die Nacht zu überstehen. Jetzt steht ein 70-jähriger Obdachloser aus Bozen vor Gericht. Sein Schicksal erzählt von Armut, Sucht und einem Leben ohne Perspektive – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-stahl-autos-um-darin-zu-schlafen-der-traurige-fall-eines-mannes-70-aus-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und sein Anwalt richtet einen ungewöhnlichen Hilferuf an die Öffentlichkeit.<\/a><BR \/><h3>\r\nVöran: Frau stürzt mit Fahrrad und wird erheblich verletzt<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1339395_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einem Verkehrsunfall in Vöran ist eine Frau am Donnerstagmittag mit ihrem Fahrrad gestürzt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/voeran-frau-stuerzt-mit-fahrrad-und-wird-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und dabei mittelschwer verletzt worden.<\/a><BR \/><h3>\r\nDie ersten 500 Landesbetten werden verteilt: Die Kriterien<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1339398_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Drei Jahre konnte Landesrat Luis Walcher von sich sagen, „kein einziges Bett zu- und keine Tourismuszone ausgewiesen“ zu haben. Jetzt ändert sich das: 2022 behielt sich das Land vor, 1.000 Vorschussbetten selbst zu vergeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/die-ersten-500-landesbetten-werden-verteilt-die-kriterien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Hälfte davon soll jetzt nur an Hotels zugewiesen werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach tödlichem Bergunfall: Große Trauer um Elmar Anhof (42)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339401_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der 42-jährige Elmar Anhof aus Auer hat am Mittwoch bei einem Bergunfall sein Leben verloren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-bergunfall-grosse-trauer-um-elmar-anhof-42" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Trauer um den engagierten Feuerwehrmann ist groß.<\/a><BR \/><h3>\r\nDiebstähle aus Fahrzeugen: 29-Jähriger aus dem Unterland verhaftet<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1339404_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Carabinieri haben einen Mann aus dem Unterland verhaftet. Dieser soll für eine Reihe von Diebstählen an geparkten Fahrzeugen verantwortlich sein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/diebstaehle-aus-fahrzeugen-29-jaehrigen-aus-dem-unterland-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und befindet sich nun in Untersuchungshaft.<\/a>